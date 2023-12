«La vivienda vacacional tiene que tener un límite»

Presidente de la Cámara de Comercio. Es el tercero.

– ¿Qué balance hace desde que se estrenó en junio de 2022?

– La hoja de ruta que planteamos se está cumpliendo. Le hemos dado una vuelta a la institución. Hemos casi triplicado el presupuesto. Hemos conseguido llegar a 16 convenios de colaboración público-privada; hemos conseguido representar a la institución en órganos tan importantes como el Comité Nacional de Cámaras; estamos en la Autoridad Portuaria, en un gesto de confianza del Cabildo; en la Confederación Canaria de Empresarios; y hemos entrado en el comité ejecutivo de la Sociedad de Promoción Exterior, representando a todos los sectores económicos de la isla; y en la Asociación de Cámaras Iberoamericanas.

– ¿Resulta efectivo estar ahí?

– Sí, por supuesto. En todos los órganos en los que estamos hemos conseguido, de una manera u otra, desarrollar nuestro modelo. En el caso de Iberoámerica es importante seguir trabajando, porque hay una relación muy especial con España; y Canarias no se puede quedar fuera. En el último foro en Lima estuvimos explicando cómo Lanzarote desarrolla un modelo de sostenibilidad. Y en el Foro Económico Mundial somos el decimotercer cluster en sostenibilidad, el primero en el mundo en sostenibilidad turística.

– La entidad tiene ya 18 años.

– Vamos a terminar el año con un presupuesto por encima de 2,4 millones de euros; gracias a los convenios público-privados. Y nuestro objetivo es seguir creciendo, con la finalidad de ayudar a las administraciones a sacar los proyectos. Así se lo hemos hecho ver a todos los partidos políticos.

– Desde que se estrenó ha hecho bandera con la sostenibilidad. Respalda limitar camas, crecer en calidad y no en cantidad. ¿Mantiene la apuesta?

– El crecimiento lo tenemos muy claro. Lanzarote tiene un producto único. Y cuando tienes un producto único, lo primero que hay que cambiar es el modelo turístico. Hay que trabajar en mejorar la oferta complementaria y que el turista que visite la isla a lo que menos valor dé sea al sol y la playa. Tenemos encanto, identidad propia. El objetivo, con el mismo número de turistas, o menos, crecer en facturación.

– ¿Y la vivienda vacacional?

– Tiene que tener un límite. No puede haber en todos los sitios. Y que no puede valer como vivienda vacacional cualquier ocurrencia. Tiene que existir, porque ha permitido diversificar la economía, el turista que viene a una vivienda vacacional de calidad visita la isla, conoce nuestra cultura, come y cena en nuestros restaurantes; da opciones al producto local. Pero tiene que existir una regulación. No todo puede valer. Tenemos que poner un standard de calidad, como con los hoteles, con unos mínimos. Tiene que pagar impuestos para ser una solución y no un problema.

– ¿Cómo son las relaciones con el Cabildo y con el Gobierno?

– El actual presidente del Cabildo ahora mismo está liderando la colaboración público-privada. Lanzarote es de los sitios de España donde más desarrollada está. Días atrás tuvimos una visita institucional a Cámara España; y cuando explicamos todo lo que se hace en la isla, quedaron impresionados. Es vital esta colaboración para ver los proyectos crecer y salir. Con el Gobierno de Canarias los programas son más acotados. En ambos casos la relación fue también muy buena con el PSOE. La parte pública ha entendido que las cámaras somos una gran herramienta para desarrollar propuestas donde ellos no llegan.

– Arrecife tuvo y tiene para la Cámara una mirada especial. ¿Cómo ve la ciudad? ¿En qué se ha mejorado y qué falta aún?

– Gobierno de Canarias, Cabildo y su actual alcalde lo tienen claro. Y también el sector empresarial. Toca ir unidos para que sigan saliendo los proyectos, porque tenemos que convertir a esta ciudad en una urbe que esté al mismo nivel que el resto de la isla. Hay que hacer una ciudad atractiva para el residente y para el turista, con proyectos, más que con dinero. Y tenemos a profesionales de nivel que están dando ideas. Marina limpia, Charco de San Ginés.... Toca hacer mucho esfuerzo para integrar ese valor, e ir ordenando la ciudad, para que se convierta en los próximos diez años en una ciudad amable. Y ya tenemos mucho creado.

– Aeropuerto, desde el inicio, un objetivo básico. ¿Cómo estamos?

– Con el aeropuerto falta cerrarse el Plan Director. Pero ya hay un proyecto de aplicación inmediata. Aena ya tiene definida toda la ampliación de los edificios terminales. Entre 2026 y 2030 tendrá que salir una inversión de 140 millones de euros, en dos fases. Y será un aeropuerto donde se verá la identidad de la isla.

– ¿Cómo ve el puerto capitalino?

– Nos falta la unión con el nuevo dique. Planteamos una pasarela con un pivote central, para posicionar un segundo buque en la parte de Marina Lanzarote. Y nos han dicho que se hará.