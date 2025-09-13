La Virgen de Los Volcanes recibe a miles de caminantes

Mancha Blanca se convirtió este sábado en escenario festivo, con abundante presencia de fieles y de personas entregadas a la diversión

La imagen de la Virgen de Los Volcanes fue sacada ayer tarde de su ermita, para recibir ofrendas y ser principal protagonista de la romería popular desde Tinajo. Contó el encuentro con miles de asistentes, como viene siendo tradicional desde finales del pasado milenio; muchos de ellos llegados hasta Mancha Blanca en las horas previas, con amplias caminatas desde los cuatro puntos cardinales principales.

Fueron muchos los que partieron antes del amanecer, para de este modo hacer más llevadera la ruta, ante la previsión de que la jornada iba a ser calurosa y con viento intenso, como finalmente así resultó.

Especiales puntos de parada de los caminantes fueron el Monumento al Campesino, con logística para permitir unos minutos de descanso y alimentos para reponer fuerzas; y la carpa próxima a la vía a Tinguatón, especialmente ideada para quienes vinieron desde Yaiza.

Gracias a la coordinación del Consorcio de Emergencias, con implicación de Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja y las diversas policías locales; se valieron los caminantes de las rutas habilitadas para una jornada tan especial, como es el sábado de la romería. El tráfico se cortó, bien al completo, bien al menos de modo parcial, en siete carreteras del viario insular.

Tras la romería vespertina, para la noche quedó el tradicional baile del romero, con previsión de que pudiera durar hasta altas horas.

Vanesa Martín, este domingo

El programa de las fiestas insulares contempla para este domingo una amplia oferta lúdica, destacando de manera especial el concierto a ofrecer por Vanesa Martín, con acceso libre, desde las 21.00 horas. Este espectáculo está patrocinado por los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo, con un presupuesto de algo más de 234.300 euros. En las horas previas, desde el mediodía, misa dominical y actividades para todas las edades.

Además, este domingo se puede disfrutar, una jornada más, con los puestos que operan en el marco de la 36ª Feria Insular de Artesanía, con apertura de puertas a las 10.30 horas y cierre a las 21.30 horas.

El lunes también se empleará el mismo horario en cuanto al funcionamiento de los puestos artesanales, con lo que habrá coincidencia con los espectáculos que protagonizarán Los Sabandeños, con Mestisay y Olga Cerpa; así como con el recital de Rosana. A las 23.30 horas, de cierre, habrá exhibicición de fuegos artificiales.