La vigilancia de la playa de Famara por fin tendrá mejores medios en el otoño

La seguridad en la playa de Famara mejorará en calidad en el tramo final del año, en cuanto entre en servicio la nueva infraestructura adquirida por el Consistorio de Teguise. Según Eugenio Robayna, concejal, será incluso antes de las navidades.

Los vigilantes estrenarán caseta. Y con ello, de inmediato se podrá proceder a la retirada del contenedor que lleva años sirviendo de base para los profesionales. Esta infraestructura se encuentra en condiciones muy precarias, tras años de servicio. A simple vista se puede observar cómo está la caseta marcada por el óxido, tanto por fuera, como en su interior. Y no está peor aún gracias a los parcheos hechos por el personal que a diario trabaja en el lugar; según testigos.

Una caseta similar se contempla que opera en la playa de El Jablillo, en Costa Teguise. Se quitará el contenedor actual, también afectado por el tiempo de uso y la cercanía a la marea.

Junto con el nuevo espacio para los profesionales, explicó Eugenio Robayna, en dos espacios de la amplia playa se colocarán dos sillas de vigilancia, en el marco de un lote para todo el municipio. Otra silla, con su correspondiente dotación humana, se ha previsto que quede dispuesta en el pueblo de Caleta de Famara.

Hay previstas sillas de vigilancia para Costa Teguise, con disposición concreta en El Jablillo y en la playa de Las Cucharas; con ubicación al margen de cómo quede el proceso destinado a recuperar la presencia de hamacas y sombrillas. Este mobiliario playero dejó de tener presencia bien entrada la pasada primavera.

Vehículo del siglo pasado

Y volviendo a la seguridad en la playa de Famara, que cuenta con una longitud aproximada de cuatro kilómetros, queda pendiente la renovación del vehículo que se emplea por el personal de seguridad para hacer las rutas de vigilancia. Esta medida, según el concejal consultado por este periódico, está a expensas de la petición trasladada desde el Ayuntamiento a la entidad que tiene la concesión del servicio.

El vehículo se observa a primera vista que precisa de reparaciones, tanto en el exterior, como en el interior. La matrícula delata que empezó a rodar hace más de un cuarto de siglo atrás. Consta que no se estrenó en el espacio playero donde se está empleando en la actualidad.

