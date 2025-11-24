Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este martes 25 de noviembre de 2025
Cruceristas en fechas pasadas en Arrecife. C7

Más viajeros en el aeropuerto y en las aguas de Arrecife

Se espera cerrar 2025 con números históricos los registros en Guacimeta, así como en Naos y Los Mármoles

José Ramón Sánchez López

José Ramón Sánchez López

Arrecife

Lunes, 24 de noviembre 2025, 23:33

Comenta

Este año va camino de completarse con nuevas marcas históricas en el aeropuerto y en el puerto de Arrecife, a tenor de los números de enero a octubre, en materia de viajeros. En el pasado mes se consolidó la tendencia de auge de los meses previos.

En el caso del aeropuerto, hubo en octubre casi 761.500 pasajeros, con repunte del 0,4% con respecto al décimo mes de 2024. La suma de los diez primeros meses se eleva a más de 7,45 millones de usuarios, con crecida del 3%. En consecuencia, hay opciones de cerrar el ejercicio con más de 9 millones de viajeros.

Para el nuevo tope en Guacimeta, se deberá superar la cota de 71.600 operaciones aéreas. Fueron 6.175 en octubre y 60.355 entre enero y el mes pasado.

En cuanto a las aguas de Los Mármoles y Naos, el pasado mes hubo 47.122 viajeros, con abundancia de cruceristas. Entre enero y octubre, más de 488.500 viajeros; siendo cruceristas cerca de 413.000. Vista la alta presencia de barcos turísticos en este mes y considerando la previsión de diciembre, se completará 2025 con más de 700.000 viajeros, fijo.

