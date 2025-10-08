Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Pedro San Ginés. C7

CC ve viable soterrar la LZ-2 en Playa Honda y rechaza la LZ-5

Pedro San Ginés recuerda que el Cabildo no es partidario de un nuevo trazado desde Arrecife

CANARIAS7

Arrecife

Martes, 7 de octubre 2025, 23:43

El soterramiento de la vía LZ-2, en su paso por Playa Honda, es «la alternativa más razonable y sostenible para mejorar la conectividad entre Arrecife y el acceso al aeropuerto César Manrique-Lanzarote», se valora por Coalición Canaria (CC).

En este contexto, atendiendo a declaraciones de Pedro San Ginés, secretario insular de CC, no debe prosperar el trazado LZ-5, carretera de nueva creación entre Arrecife y Playa Honda.

«Si finalmente la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias se decantase por la LZ-5, lo haría sin el consenso del Cabildo de Lanzarote entre otras instituciones, puesto que el presidente, Oswaldo Betancort, ya ha expresado también abiertamente su rechazo», se advierte por San Ginés en nota trasladada a la opinión pública insular.

A juicio de CC, la futura organización del viario lanzaroteños debe concretarse «bajo criterios de sostenibilidad, priorizando como alternativa el soterramiento de la LZ-2 que permitiría mejorar la movilidad preservando en lo posible los valores naturales y paisajísticos de la isla».

