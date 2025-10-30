La vía LZ-1 será objeto de mejoras en tres tramos próximos a Guatiza y Mala La actuación, que tiene patrocinio cabildicio, tiene en cuenta el gran desgaste del trazado puesto en servicio a comienzos del milenio

José Ramón Sánchez López Teguise Jueves, 30 de octubre 2025, 23:27

En amplias zonas de la carretera LZ-1, por la que a diario transitan miles de vehículos, se observan deficiencias de cierta consideración, tras años de servicio, pues su estreno data de comienzos del milenio. Para poner remedio, desde el Cabildo, a través de Obras Públicas, se ha decidido ejecutar un plan de rehabilitación, que en una primera fase servirá para mejorar tres tramos, próximos a Guatiza y Mala.

Se actuará en un tramo comprendido entre el kilómetro 15,4 y kilómetro 16, en las proximidades de uno de los accesos hasta el Jardín de Cactus. Y lo propio se hará en un tramo comprendido el kilómetro 10 al punto kilométrico 10,4; próximo al desvío que permite enlazar con Costa Teguise. El tercer tramo está del kilómetro 11 hasta el kilómetro 12.

Se contempla un periodo de dos meses para la concreción de las faenas, que cuentan de salida con un presupuesto de algo más de 460.000 euros; según se ha dado a conocer de modo oficial. En el tiempo que duren la recuperación se habilitarán trazados alternativos, en aras de evitar que se vea afectada la conectividad del municipio de Haría con el resto de Lanzarote.

Hasta el 17 de noviembre habrá de plazo para sumar ofertas, de modo que la adjudicación es probable que pueda cobrar forma en fechas iniciales de 2026.

Suelo rugoso inapropiado

A nivel técnico consta que el estado de la capa de rodadura, en los tres tramos objeto del proyecto «es deficiente». Se debe a que presenta el firme, con carácter general, «unas condiciones no adecuadas de adherencia entre la superficie de la calzada y los neumáticos de los vehículos, por la elevada pérdida de finos de la mezcla bituminosa debido a su envejecimiento». Este panorama explica que exista una macrotextura que genera baches, una elevada absorción de agua en el firme, segregaciones y ruido.

Además, por los técnicos que han hecho el diagnóstico del trazado se advierte de «la elevada fisuración que presentan muchos tramos de estas vías, especialmente de tipo longitudinal y coincidentes con las marcas viales de la calzada»; según figura en el documento que justifica la necesidad de reparar la vía.

Junto con la presencia de una nueva capa asfáltica, la actuación tiene incluida una fase para mejorar la señalización horizontal. Además se contempla en el proyecto la limpieza de los márgenes.

Las actuaciones previstas mantendrán en todo momento las características geométricas de la planta, sin ocupar nueva superficie y sin variación longitudinal, consta en Obras Públicas del Cabildo, con Jacobo Medina.