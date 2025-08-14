Vendimia de 2025; camino de resultar la menos productiva del siglo Hasta el 12 de septiembre se pueden hacer trámites para optar a las ayudas oficiales, con derecho a cobrar por cada hectárea entre 2310 y 2.530 euros

José R. Sánchez López San Bartolomé Miércoles, 13 de agosto 2025, 23:28 Comenta Compartir

Tras un mes de recogida de fruta, los viticulturores lanzaroteños han logrado sumar cerca de 500.000 kilos de uva; según estimación facilitada este miércoles por el Consejo Regulador de Denominación de Origen de Vinos de Lanzarote. Es el valor menos relevante a estas alturas del año en lo que va de siglo; de modo que se puede dar por sentado que la vendimia de 2025 quedará como la menos productiva en lo que va de milenio.

A expensas de ver cómo resulta el cierre de la campaña, en la segunda quincena del mes, ya se puede dar por seguro que no se llegará a los 600.000 kilos. En consecuencia, se marcará un registro de menos de la mitad de la producción declarada en 2024, cuando se estuvo a poco de llegar a 1,4 millones de kilos de uva.

La merma afecta a todas las variedades, siendo especialmente significativo el recorte en el apartado de malvasía volcánica; de modo que es de prever que las bodegas se vean con dificultades en 2026 para satisfacer la demanda de vino lanzaroteño, tanto a nivel canario, como en el exterior.

Hay que remontarse nada menos que a 2016 para encontrar una campaña de similar consideración a la que se tiene en cartera para este verano. En aquella campaña se estuvo a poco de llegar a los 700.000 kilos de fruta. Y pobre fue también la campaña de 2011, con una suma pareja.

Contrasta el balance de 2025 con los números de años de alta producción, con campañas de más de 3 millones de kilos. De esta suerte sobresaliente se pudo disfrutar en 2023. También en 2018, cuando se llegó a una recolecta de casi 4 millones de kilos.

1.200 viticultores optarán a las ayudas

Cabe resaltar que la vendimia de este año está coincidiendo con la campaña destinada a tramitar las ayudas oficiales a los viticultores, que va con retraso en relación a los años previos. Hasta el 12 de septiembre habrá de plazo para concretar trámites. Ya constan 782 peticiones, esperándose que sean más de 1.200 al cierre de la campaña abierta ya bien avanzado el mes de junio.

Por hectárea de viñedo con seguro tendrá derecho el reclamante a percibir la suma en conjunto de 2.530 euros; mientras que por hectárea de cultivo sin asegurar se tendrá derecho al cobro de 2.310 euros; como en las campañas de 2024 y 2023. Y como suele ser habitual, recibirán los peticionarios el dinero por fases.

Una parte, destinada a la protección de un mínimo de 1.500 hectáreas de cultivos en la isla dedicados a la vid, de la Unión Europea (UE), se repartirá sobre mediados de 2026. El resto, con fondos de Ejecutivo canario y Estado, es probable que se pague entre fin de 2026 y arranque de 2027.

Vendimia tradicional en La Geria, jueves y viernes

El paisaje protegido de La Geria vivirá entre hoy y mañana, como cada mes de agosto, su gran fiesta de reconocimiento al sector vitivinícola insular, alrededor de un animado encuentro participado por trabajadores del sector primario, bodegueros y cientos de turistas. Este jueves, 20.00 horas, tenderete con enyesques, en bodegas Rubicón. El viernes, 10.30 horas, recolecta con uso de camellos; así como misa con ofrenda, 19.00 horas.