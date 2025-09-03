Se para la vela latina, al faltar el apoyo económico de Arrecife No han fructificado las reuniones para alcanzar un acuerdo

CANARIAS7 Arrecife Miércoles, 3 de septiembre 2025, 13:04

La Federación Insular de Barquillos de Vela Latina de Lanzarote se ha suspendido todas las regatas y actividades previstas, «debido a la falta de apoyos económicos por parte del Ayuntamiento de Arrecife», según nota difundida este miércoles.

Según el presidente federativo, Juan Pérez, la decisión se debe «a la falta de apoyo económico, situación derivada de la petición por parte del Ayuntamiento de Arrecife de la devolución de una parte importante de la subvención concedida a esta Federación en el año 2023 y por las trabas continuas que encontramos a la hora de la presentación de una subvención o patrocinio».

Se han mantenido varias reuniones con la Concejalía de Deportes, sin avances definitivos. Por ello se aprecia que la situación «supone una falta de compromiso y apoyo hacia un deporte vernáculo tan importante como la vela latina, lo que nos coloca en una posición insostenible».

La primera consecuencia de esta decisión afectará al normal desarrollo de la liga insular; con lo que se cancela la cita del domingo venidero en Playa Blanca.