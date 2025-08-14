Vehículos en Teguise para Policía Local y Protección Civil

CANARIAS7 Teguise Jueves, 14 de agosto 2025, 11:15 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Teguise ha puesto esta semana en funcionamiento la nueva flota de vehículos destinada a Policía Local y Protección Civil.

Hay cinco automóviles híbridos no enchufables, de categoría M, destinados a la Policía Local; así como un todoterreno de categoría N para uso de Protección Civil.

Desde su puesta en funcionamiento, los nuevos coches ya han comenzado a patrullar por los distintos núcleos del municipio, mejorando la presencia y capacidad de actuación de la Policía Local.

Por su parte, el todoterreno de Protección Civil ha participado en las primeras intervenciones preventivas y de apoyo logístico, especialmente en zonas de difícil acceso, donde su equipamiento resulta esencial.

Valoraciones

«Hoy nuestros cuerpos de seguridad ya están patrullando y trabajando con estos nuevos vehículos, lo que supone un salto importante en su capacidad de respuesta y en la calidad del servicio que prestamos. Queremos que esta mejora se note en la calle y que nuestros vecinos y vecinas perciban una mayor presencia y eficacia en la atención», según la alcaldesa, Olivia Duque.

Por su parte, el concejal de Parque Móvil, Eugenio Robayna, considera que «el hecho de que los vehículos ya estén operativos es una gran noticia para todo el municipio; esto significa que la Policía Local y Protección Civil disponen desde ahora de herramientas modernas y seguras para desempeñar su labor, lo que redundará en un servicio más rápido y eficiente».

En este sentido, el concejal de Policía, Ginés González, destaca por su lado que «con la incorporación de estos nuevos vehículos se cumple el compromiso que asumí de dotar tanto a la Policía Local de Teguise como a Protección Civil con las herramientas actualizadas que llevaban años reclamando. Ahora disponen de vehículos nuevos, además de un contrato plurianual para la renovación progresiva de la uniformidad, que se irá entregando de forma continua. También se han retomado las prácticas de tiro y las formaciones específicas para el cuerpo. Junto a estas mejoras materiales, se ha reforzado la plantilla, aunque, pese a este incremento, seguimos trabajando para ampliarla aún más, con el objetivo de alcanzar el mayor número posible de agentes y garantizar así una seguridad óptima para todo el municipio de Teguise».