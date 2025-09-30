Vehículos eléctricos para los Centros de Arte, Cultura y Turismo Esta semana han entrado en servicio cuatro nuevas unidades

CANARIAS7 San Bartolomé Martes, 30 de septiembre 2025, 22:56 Comenta Compartir

Los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo han sumado esta semana cuatro vehículos eléctricos a su parque móvil.

Se ha hecho una inversión de más de 121.000 euros, según el consejero delegado, Ángel Vázquez. Servirán para traslados de personal y para servicios de gestión interna. Son fruto de un concurso público.

«Con estos nuevos vehículos, reforzamos nuestro compromiso con un transporte más sostenible y eficiente», en versión del consejero, añadiendo que «seguimos sumando recursos para favorecer una conducción más amable con el planeta».

Con esta incorporación, los Centros continúan implementando medidas que contribuyen a reducir su huella de carbono y a promover prácticas más respetuosas con el entorno.