Vehículos eléctricos para los Centros de Arte, Cultura y Turismo
Esta semana han entrado en servicio cuatro nuevas unidades
CANARIAS7
San Bartolomé
Martes, 30 de septiembre 2025, 22:56
Los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo han sumado esta semana cuatro vehículos eléctricos a su parque móvil.
Se ha hecho una inversión de más de 121.000 euros, según el consejero delegado, Ángel Vázquez. Servirán para traslados de personal y para servicios de gestión interna. Son fruto de un concurso público.
«Con estos nuevos vehículos, reforzamos nuestro compromiso con un transporte más sostenible y eficiente», en versión del consejero, añadiendo que «seguimos sumando recursos para favorecer una conducción más amable con el planeta».
Con esta incorporación, los Centros continúan implementando medidas que contribuyen a reducir su huella de carbono y a promover prácticas más respetuosas con el entorno.
