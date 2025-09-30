Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nuevas unidades, presentadas en el Monumento al Campesino. CBL

Vehículos eléctricos para los Centros de Arte, Cultura y Turismo

Esta semana han entrado en servicio cuatro nuevas unidades

CANARIAS7

San Bartolomé

Martes, 30 de septiembre 2025, 22:56

Los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo han sumado esta semana cuatro vehículos eléctricos a su parque móvil.

Se ha hecho una inversión de más de 121.000 euros, según el consejero delegado, Ángel Vázquez. Servirán para traslados de personal y para servicios de gestión interna. Son fruto de un concurso público.

«Con estos nuevos vehículos, reforzamos nuestro compromiso con un transporte más sostenible y eficiente», en versión del consejero, añadiendo que «seguimos sumando recursos para favorecer una conducción más amable con el planeta».

Con esta incorporación, los Centros continúan implementando medidas que contribuyen a reducir su huella de carbono y a promover prácticas más respetuosas con el entorno.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan en el mar a Layonel Ramírez tras intentar recuperar su moto náutica en San Bartolomé de Tirajana
  2. 2 Una joven de 20 años muere atropellada por el tranvía en la capital tinerfeña
  3. 3 La Aemet mantiene la calma en Canarias antes del golpe de los 34 grados
  4. 4 El nuevo deslinde de Costas entre Gando y Guayadeque, una «catástrofe» para El Burrero
  5. 5 Indemnizan con 34.000 euros a una mujer inocente tras pasar más de dos años en la cárcel en Las Palmas de Gran Canaria
  6. 6 Los altos cargos del Gobierno de Canarias desvelan el dinero que tienen en el banco y algunos no superan los 1.600 euros
  7. 7 Un cuarto detenido por el asesinato a tiros en Telde
  8. 8 La Catedral Bistró en Arucas, probablemente uno de los mejores restaurantes de Gran Canaria
  9. 9 Trabajadores sin permiso de residencia ni contrato en el Centro de Pastoral de Las Palmas
  10. 10 Fly Play, la aerolínea que cesa sus operaciones y cancela sus vuelos estaba en Canarias

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Vehículos eléctricos para los Centros de Arte, Cultura y Turismo

Vehículos eléctricos para los Centros de Arte, Cultura y Turismo