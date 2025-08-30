Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consistorio de Tías. C7

Vecinos de Tías harán el Camino de Santiago durante una semana

La salida está marcada para el 27 de septiembre

J.R.S.L.

Tías

Sábado, 30 de agosto 2025, 22:55

El Consistorio de Tías sigue ofertando en este tramo final de agosto inscripciones para tomar parte en un viaje vecinal a Galicia, para hacer el Camino de Santiago, empezado el otoño. Para ser partícipe hay que tener un mínimo de 55 años de edad.

La iniciativa contempla partir el 27 de septiembre desde la localidad pontevedresa de Tui, punto de partida de la ruta portuguesa. La meta está previsto que tenga lugar el 4 de octubre, después de haberse completado un periplo, por etapas, de 180 kilómetros; según consta en el anuncio contenido en la web municipal.

En caso de hacerse uso de alojamiento en habitación doble, por persona hay que abonar 750 euros. Y caso de alojamiento individual, hay que pagar 940 euros. Con el pago se incluyen billetes de avión, estancias y desayunos, así como algunos desplazamientos.

Para preparar el viaje, en las fechas previas se contempla la ejecución de ocho rutas por Lanzarote, a 10 euros por jornada.

Las inscripciones se pueden tramitar a través de la asociación Aruma, que cuenta con el número de teléfono 633-265496.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El carnaval de Las Palmas de Gran Canaria ya tiene cartel: una sardina con escamas de póker
  2. 2 Muere Miguel Peláez Castillo, un empresario comprometido con el desarrollo de Gran Canaria
  3. 3 «¡Socorro!»: detenido un individuo por asaltar a una mujer en su casa en Tenerife
  4. 4 La mayor tragedia en la ruta canaria: 143 víctimas en un cayuco naufragado frente a Mauritania
  5. 5 Los altos precios obligan a los canarios que se quedan de vacaciones en el archipiélago a no salir de su isla
  6. 6 Yéremy se va a la Premier y deja dinero a la UD Las Palmas
  7. 7 Aumenta la criminalidad en Canarias: los asesinatos se disparan un 223% y los secuestros un 100%
  8. 8 Hande Bas: la guerrera turca que conquistó Gran Canaria con sus sabores del Mar Negro
  9. 9 Miles de personas convierten La Vará del Pescao en un mar de tradición y fiesta popular
  10. 10 Un finalista del concurso del Guiniguada denuncia al Ayuntamiento en la Fiscalía

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Vecinos de Tías harán el Camino de Santiago durante una semana

Vecinos de Tías harán el Camino de Santiago durante una semana