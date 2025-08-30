Vecinos de Tías harán el Camino de Santiago durante una semana La salida está marcada para el 27 de septiembre

J.R.S.L. Tías Sábado, 30 de agosto 2025, 22:55

El Consistorio de Tías sigue ofertando en este tramo final de agosto inscripciones para tomar parte en un viaje vecinal a Galicia, para hacer el Camino de Santiago, empezado el otoño. Para ser partícipe hay que tener un mínimo de 55 años de edad.

La iniciativa contempla partir el 27 de septiembre desde la localidad pontevedresa de Tui, punto de partida de la ruta portuguesa. La meta está previsto que tenga lugar el 4 de octubre, después de haberse completado un periplo, por etapas, de 180 kilómetros; según consta en el anuncio contenido en la web municipal.

En caso de hacerse uso de alojamiento en habitación doble, por persona hay que abonar 750 euros. Y caso de alojamiento individual, hay que pagar 940 euros. Con el pago se incluyen billetes de avión, estancias y desayunos, así como algunos desplazamientos.

Para preparar el viaje, en las fechas previas se contempla la ejecución de ocho rutas por Lanzarote, a 10 euros por jornada.

Las inscripciones se pueden tramitar a través de la asociación Aruma, que cuenta con el número de teléfono 633-265496.