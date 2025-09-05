Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Protagonistas de la presentación. CBL

Vanesa Martín, Rosana y Olga Cerpa; en Dolores

Tinajo hace oficial el programa definitivo de las fiestas insulares

CANARIAS7

Tinajo

Viernes, 5 de septiembre 2025, 15:06

En la tarde de este viernes ha dado confirmación el Consistorio de Tinajo al programa de las fiestas insulares en Mancha Blanca, dedicadas a la Virgen de Los Volcanes (Dolores). Las actividades tienen el patrocinio del Cabildo, en su mayor parte.

Se da por seguro que estarán Vanesa Martín, la noche del 14; Rosana, la noche del 15, tras complejo negociación; y Olga Cerpa, con Mestisay y junto a Los Sabandeños, la tarde del 15.

Al margen, se ratifica que habrá Festival Folclórico Nanino Díaz Cutillas, el 12; y tradicional romería, con baile, el sábado 13.

Estos detalles se ofrecen horas después de haberse dado una rueda de prensa a las puertas de la ermita, con aspectos pendientes de cierre en ese momento.

Semana venidera

El martes, 9 de septiembre abrirá la Feria de atracciones en una jornada inclusiva dedicada a los niños y jóvenes con trastorno del espectro autista. A las 21.00 horas tendrá lugar el pregón de las fiestas a cargo del CD Tinajo en su 50º aniversario con la actuación de Ciro Corujo (voz), Adrián Niz (guitarra) y Alexis Lemes (timple).

Al día siguiente, el miércoles, 10 de septiembre, a las 17.30 horas, se inaugurará la 36 ª edición de la Feria Insular de Artesanía, que durará hasta el lunes 15.

El humor no faltará en las Fiestas de Los Dolores. El jueves, 11 de septiembre, llegarán las carcajadas con la humorista Yanely Hernández y Guarapo Gomero, que coincidirán con el «Día del Niño» y precios populares en la Feria de Atracciones, además del playback infantil y un tributo a Joaquín Sabina.

En la presentación se contó con el alcalde de Tinajo, Jesús Machín; junto al concejal de Festejos, Jonathan Pérez Olivero. En representación del Cabildo de Lanzarote, la consejera Aroa Revelo. Igualmente participaron el presidente del CD Tinajo, Miguel Ángel Tejera; y el párroco de Tinajo, Francisco José García.

