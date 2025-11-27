Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Pleno en San Bartolomé. C7

Uso obligado de casco para ir en patinete en San Bartolomé

El acuerdo plenario será efectivo en días

CANARIAS7

San Bartolomé

Jueves, 27 de noviembre 2025, 23:45

El Consistorio de San Bartolomé esta semana ha aprobado en pleno la modificación de la ordenanza reguladora de la circulación de peatones, ciclistas y vehículos de movilidad personal (VMP).

Se establece la obligatoriedad del uso de casco para las personas que utilicen patinetes. En días entrará en vigor la medida.

La medida responde al compromiso municipal de mejorar la convivencia en la vía pública y fomentar una movilidad más segura, reduciendo los riesgos y evitando lesiones graves en caso de caída o accidente.

Diversos estudios sobre siniestralidad en patinetes muestran que la velocidad influye de manera determinante en la gravedad de las lesiones, y que el uso de casco homologado y una mayor visibilidad del usuario son factores clave para reducir accidentes y sus consecuencias; se argumentó en el pleno.

Esta actualización «refuerza nuestro compromiso con una movilidad segura y responsable, protegiendo a quienes utilizan patinetes en el municipio», según el alcalde, Isidro Pérez, añadiendo que «el casco es un elemento esencial que puede evitar lesiones graves y es que se ha demostrado su eficacia para minimizar riesgos en este tipo de vehículos con motor».

