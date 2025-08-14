Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 14 de agosto de 2025
Unidad en el Open Mall. C7

Unidad para donar sangre, en el centro comercial Open Mall

Está prevista la presencia del equipo hasta el 22 de agosto

CANARIAS7

Arrecife

Miércoles, 13 de agosto 2025, 23:28

Hasta el 22 de agosto, en fechas laborables, está previsto que opere una unidad para recoger donaciones de sangre en Arrecife. En concreto, junto al centro comercial Open Mall.

Este jueves operará en horario de mañana, al igual que el jueves y viernes de la semana venidera. En los tres primeros días de la próxima semana estará en servicio en horario de tarde. También se puede donar estos días en el Hospital.

Con la llegada del verano, la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia apela a la solidaridad de la ciudadanía, destacando la necesidad de mantener las donaciones de sangre durante esta época del año. El objetivo de estas jornadas de donación es sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de donar sangre de forma regular para mantener un nivel óptimo de reservas y asegurar el suministro a los centros hospitalarios durante los meses de verano.

Por ello, la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia insiste en que con un pequeño gesto como es la donación de sangre se pueden salvar hasta tres vidas y contribuir, de esta manera, al buen funcionamiento del sistema sanitario canario.

Para poder ser donante de sangre hay que cumplir unos requisitos indispensables. Se debe tener entre dieciocho y 65 años (hasta sesenta si es su primera donación), pesar más de cincuenta kilos, gozar de buena salud general y no estar embarazada. Del mismo modo, ante cualquier duda se puede llamar al teléfono gratuito de atención al donante 900 234 061 o a través de la web.efectodonacion.com.

