Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 8 de noviembre de 2025
Últimos cuatro presidentes, a debatir sobre el problema del agua

El coloquio, el día 16, es parte de la 15ª Muestra de Cine de Lanzarote. Un jurado velará por el carácter propositivo del novedoso encuentro

José Ramón Sánchez López

José Ramón Sánchez López

Arrecife

Viernes, 7 de noviembre 2025, 23:36

El actual presidente insular, Oswaldo Betancort; así como sus tres inmediatos predecesores en el cargo, María Dolores Corujo, Pedro San Ginés y Manuela Armas, se sentarán juntos, en una cita sin precedentes, para debatir sobre el problema del agua. Será el 16 de noviembre, al mediodía, en el marco de la 15ª Muestra de Cine de Lanzarote, en el Teatro El Salinero de Arrecife. La cita no se plantea como un debate política.

Durante dos horas, los cuatro invitados al encuentro deberán responder, primeramente, a seis preguntas principales, conocidas de antemano. Además, se recogerán preguntas del público, enviadas por WhatsApp, para la parte intermedia del foro, que se introducirán en una herramienta de inteligencia artificial, para sintetizar dos preguntas que recojan los temas más recurrentes y representativos. Y de cierre, una última pregunta por parte de la organización, no conocida antes.

Según la organización, «el encuentro no es un debate político, sino un espacio de exposición serena de propuestas de futuro en el marco de un evento cultural». Choca el planteamiento, a priori, con el prejuicio que a nivel de calle existe, conocidas las agrias previas protagonizadas por los diferentes invitados, con Inalsa y Canal Gestión Lanzarote de por medio, entre otros apartados.

Para hacer valer el carácter propositivo, no habrá réplicas, ni contraargumentos. Y se tiene marcado que todas las intervenciones se centren en «ideas de futuro prácticas y realizables, evitando reproches o confrontaciones sobre el pasado». Un jurado independiente, formado por tres personas externas a la isla y ajenas a la política local, velará por mantener el rango propositivo. En caso de acontecer algún enfrentamiento extremo, este jurado podrá silenciar el micrófono.

Público, con normas

El público se contempla que sea una parte esencial del encuentro, si bien con condiciones. No se podrá aplaudir, protestar ni manifestar opiniones durante las intervenciones. «El objetivo es que todas las voces sean escuchadas con la misma atención y sin interrupciones», según consta en las bases del encuentro.

Un equipo de apoyo, con ayuda de inteligencia artificial, registrará todas las intervenciones. Con este material se elaborará una síntesis final que recogerá propuestas concretas, puntos de coincidencia y diferencias de enfoque.

Según Javier Fuentes Feo, en calidad de director de la Muestra de Cine, «este evento demuestra que la cultura no es un mero entretenimiento, sino una forma de pensar en profundidad las cuestiones fundamentales que nos afectan cada día». Entradas, en https://encuentro-agua-muestra-2025.eventbrite.es; gratuitas.

