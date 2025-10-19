El turismo de Reino Unido mantendrá seguirá subiendo al acabar 2025 La patronal turística vaticina números al alza con la mayor parte de los mercados europeos, menos con alemanes y viajeros escandinavos

El vigente trimestre de cierre de 2025 servirá para consolidar más todavía, si cabe, la influencia del turismo de Reino Unido en la economía de los siete municipios. Se espera por la patronal del sector un aumento de cierta envergadura en cuanto a la llegada de viajeros venidos de Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte; según el último estudio al respecto dado a conocer por el Instituto Canario de Estadística (Istac).

El repunte vendrá en consonancia con el auge de viajeros de países de mercados con cada vez mayor relevancia, caso de irlandeses, franceses e italianos, entre otros. Con ello se compensará el retroceso que se teme con respecto al mercado alemán, en tendencia de descenso desde comienzos del año y sin visos aún de un giro que permita un giro de 180 grados a la situación.

En cuanto a otros mercados de cierta relevancia, por la patronal se espera que acontezca entre octubre y diciembre un leve retroceso del turismo escandinavo, en contraposición con un leve aumento de turismo llegado de fuera de Europa. Y en lo que se refiere al mercado nacional, para este tramo final de 2025 se confía en igualar los valores de 2024.

Buenos niveles de ocupación

Con estos argumentos, se aspira a tener niveles de ocupación de cierta envergadura, con pocas diferencias entre los negocios hoteleros y los complejos extrahoteleros. En el caso particular de octubre, hay plena confianza en al menos rozar la barrera del 82% de contratación de las camas dispuestas en el mercado, haciendo una media, quedando las viviendas vacacionales al margen.

En lo que tiene que ver con el mes de noviembre, por parte de los hoteleros se aspira a orillar la cota del 79%, a tenor de las reservas ya confirmadas; siendo más optimistas los inversores ligados con apartamentos y negocios similares, con una previsión de ventas por arriba del 81%.

Las estimaciones bajan en peso a la hora de calibrar cómo será el mes de cierre de 2025. A nivel hotelero se confía en pasar en diciembre del 74%; mientras que a nivel extrahotelero se vaticina bordear el límite del 78%.

Habrá mayor facturación

El optimismo en cuanto a ventas tiene reflejo directo en cuanto a la facturación, especialmente en el ámbito hotelero. En buen grado porque abundan los que confían en que siga siendo común la venta de las plazas a un precio superior al ofertado en fechas recientes, se concluye por el Istac.

Además, también son buenas las estimaciones en los apartados referidos a la creación de empleo, sobre todo a nivel de apartamentos; y en cuanto a la concreción de nuevas inversiones, destacando aquí los hoteles.