El turismo movilizó casi 3.019,2 millones de euros desde enero hasta septiembre

La actividad turística en suelo lanzaroteño fue capaz de generar ingresos directos por valor de casi 3.019,2 millones de euros durante los primeros nueves meses de 2025, según la estimación dada a conocer por el Instituto Canario de Estadística (Istac). Se marca de este modo un nuevo histórico en la materia, al rebasarse con creces la suma de 2.801 millones de euros concretada entre enero y septiembre del pasado año.

El valor en conjunto de Lanzarote supone algo más del 18% del total generado en Canarias, cifrado en 16.740 millones de euros.

Cumpliéndose con la norma de los últimos años, queda el tercer trimestre de nuevo como el más relevante. Entre julio, agosto y septiembre se alcanzó un registro por arriba de 1.116,7 millones de euros; contabilizados los pagos en destino y los abonos hechos por los viajeros en los puntos de origen. Contrasta con la situación con las cuentas regionales, puesto que en Canarias fue más productivo el primer trimestre frente a los dos restantes.

Entre enero y marzo se pudieron generar cerca de 1.106,8 millones de euros, siendo el segundo mejor periodo de 2025 en productividad, siendo este valor el segundo mejor registro trimestral de siempre, tras quedar el trimestre pasado como el periodo más productivo de la historia.

Y en lo que al segundo trimestre se refiere, entre abril y junio se sumaron cerca de 795,6 millones de euros; siendo este periodo el de menor notabilidad, en consonancia con lo que ha venido normal desde comienzos de siglo en el territorio lanzaroteño.

Desglose por procedencias

Atendiendo a los desgloses hechos por el Istac, los viajeros de Reino Unido fueron capaces de protagonizar de enero a septiembre el movimiento de más de 1.585,7 millones de euros, valor equivalente a más de 52,2% del global. Se crece de manera notable comparando con 2024. En especial fue llamativo el sumatorio ceñido al periodo estival, pues entre julio y el noveno mes se llegó a casi 593,8 millones de euros.

Los turistas procedentes de Francia, Italia, Irlanda, Portugal y otros países del entorno, en conjunto alcanzaron un valor económico de enero a septiembre de 802,8 millones de euros, con gran repunte. Los alemanes, con apartado exclusivo, sumaron 266,1 millones de euros, con variación residual al alza; y los viajeros nacionales llegaron a más de 211,5 millones de euros, con subida.

Los viajeros de Países Bajos sumaron casi 85,8 millones de euros, con repunte; y los nórdicos, en todos su conjunto, aportaron a la caja 67 millones de euros, a más, principalmente por su alta presencia entre enero y marzo.