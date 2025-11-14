Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 15 de noviembre de 2025
Turistas en Las Montañas del Fuego. C7
Lanzarote

El turismo movilizó casi 3.019,2 millones de euros desde enero hasta septiembre

En contraste con la media regional, fue el tercer trimestre el más notable. Los viajeros de Reino Unido suman el 52,5% del volumen del gasto

José Ramón Sánchez López

José Ramón Sánchez López

Arrecife

Viernes, 14 de noviembre 2025, 23:47

Comenta

La actividad turística en suelo lanzaroteño fue capaz de generar ingresos directos por valor de casi 3.019,2 millones de euros durante los primeros nueves meses de 2025, según la estimación dada a conocer por el Instituto Canario de Estadística (Istac). Se marca de este modo un nuevo histórico en la materia, al rebasarse con creces la suma de 2.801 millones de euros concretada entre enero y septiembre del pasado año.

El valor en conjunto de Lanzarote supone algo más del 18% del total generado en Canarias, cifrado en 16.740 millones de euros.

Cumpliéndose con la norma de los últimos años, queda el tercer trimestre de nuevo como el más relevante. Entre julio, agosto y septiembre se alcanzó un registro por arriba de 1.116,7 millones de euros; contabilizados los pagos en destino y los abonos hechos por los viajeros en los puntos de origen. Contrasta con la situación con las cuentas regionales, puesto que en Canarias fue más productivo el primer trimestre frente a los dos restantes.

Entre enero y marzo se pudieron generar cerca de 1.106,8 millones de euros, siendo el segundo mejor periodo de 2025 en productividad, siendo este valor el segundo mejor registro trimestral de siempre, tras quedar el trimestre pasado como el periodo más productivo de la historia.

Y en lo que al segundo trimestre se refiere, entre abril y junio se sumaron cerca de 795,6 millones de euros; siendo este periodo el de menor notabilidad, en consonancia con lo que ha venido normal desde comienzos de siglo en el territorio lanzaroteño.

Desglose por procedencias

Atendiendo a los desgloses hechos por el Istac, los viajeros de Reino Unido fueron capaces de protagonizar de enero a septiembre el movimiento de más de 1.585,7 millones de euros, valor equivalente a más de 52,2% del global. Se crece de manera notable comparando con 2024. En especial fue llamativo el sumatorio ceñido al periodo estival, pues entre julio y el noveno mes se llegó a casi 593,8 millones de euros.

Los turistas procedentes de Francia, Italia, Irlanda, Portugal y otros países del entorno, en conjunto alcanzaron un valor económico de enero a septiembre de 802,8 millones de euros, con gran repunte. Los alemanes, con apartado exclusivo, sumaron 266,1 millones de euros, con variación residual al alza; y los viajeros nacionales llegaron a más de 211,5 millones de euros, con subida.

Los viajeros de Países Bajos sumaron casi 85,8 millones de euros, con repunte; y los nórdicos, en todos su conjunto, aportaron a la caja 67 millones de euros, a más, principalmente por su alta presencia entre enero y marzo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenada tras acosar a su exnovio en Las Palmas de Gran Canaria: recibió en un día más de 140 llamadas pidiéndole volver
  2. 2 Brutal acoso de un menor a otro en el sur de Gran Canaria: «Di más alto que soy el jefe y el puto amo»
  3. 3 Un vuelco en la GC-1 provoca grandes retenciones en sentido sur y el cierre temporal del túnel Adolfo Cañas
  4. 4 Los padres del menor acosado por otros en el sur de Gran Canaria denuncian los hechos
  5. 5 Educación interviene ante la gravedad del acoso a un menor difundido en un vídeo
  6. 6 Vote aquí para que Tejeda sea el pueblo iluminado por Ferrero Rocher
  7. 7 La borrasca Claudia se aleja de Canarias y la Aemet ya anuncia la subida de temperaturas
  8. 8 Dos guaguas colisionan en la Avenida Marítima
  9. 9 Este es el radar que más conductores caza en Canarias: 25.375 multas en 2024
  10. 10 Caso Valka: el PP pide a Darias que aparte a la concejala Inmaculada Medina tras su imputación

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El turismo movilizó casi 3.019,2 millones de euros desde enero hasta septiembre

El turismo movilizó casi 3.019,2 millones de euros desde enero hasta septiembre