Mascotas de paseo con su dueña, por el centro de Arrecife. CBL

EL TSJC valida el cierre temporal del crematorio para mascotas

La sentencia ratifica una decisión judicial de 2024. El establecimiento estuvo meses clausurado

José R. Sánchez López

Arrecife

Sábado, 13 de septiembre 2025, 22:29

La iniciativa que el Consistorio de Arrecife protagonizó entre final de 2022 y el inicio de 2023, que motivó el cierre temporal del crematorio privado de mascotas, fue legal. Así se desprende de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de semanas atrás.

La decisión reafirma el pronunciamiento previo, de mayo de 2024, adoptado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Las Palmas de Gran Canaria. De este modo, se libera al Ayuntamiento de tener que hacer frente a una compensación económica.

Por la parte municipal se decidió el precinto en el otoño de 2022, alegándose que estaba pendiente de entrega el proyecto técnico de la actividad. Se mantuvo el cierre durante cerca de ocho meses, dado que finalmente casi en el verano de 2023 se tomaron medidas para levantar el precinto, tras un acuerdo entre las partes.

El crematorio privado de mascotas de Arrecife empezó a operar bien avanzado el año 2017.

