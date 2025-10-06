Tres meses de gracia a Canal Gestión para negociar su salida

CANARIAS7 Arrecife Lunes, 6 de octubre 2025, 15:47 Comenta Compartir

La asamblea general del Consorcio del Agua aprobó este lunes, por mayoría, acceder a la petición de Canal Isabel II, matriz de Canal Gestión, de paralizar temporalmente el procedimiento para rescindir el contrato de gestión del ciclo integral del agua en la isla mientras negocia la cesión de este a otra empresa del sector. Se acepta dar tres meses, periodo pedido en septiembre, mediante dos escritos.

Con el voto en contra de los alcaldes socialistas (Tías, San Bartolomé y Haría); la abstención de Yaiza; y el voto a favor de Teguise, Arrecife Tinajo, junto con el del Cabildo, se permite a Canal Gestión negociar el traspaso de su responsabilidad, a expensas del Consorcio del Agua, como figura en el contrato establecido en junio de 2013.

«El Consorcio tiene la última palabra. No se trata de cambiar una empresa por otra; la nueva concesionaria tendrá que invertir en mejorar la producción y reducir las pérdidas del servicio. Si no es así, seguiremos adelante con la rescisión del contrato a Canal», según el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort.

La propuesta del Consorcio del Agua de Lanzarote, a la petición del actual operador de aplazar el procedimiento de rescisión del contrato, establece que el nuevo concesionario deberá invertir 35 millones de euros durante los primeros cinco años, reducir las pérdidas de agua desalada hasta el 30% (en 2024 fue del 56,2%) y que la subida de tarifas anuales sea del IPC más un punto y sólo en base a los costes variables y no a la totalidad de la factura que incluye también los costes fijos.

Según el consejero de Aguas, Domingo Cejas, «el enorme esfuerzo y trabajo realizado por los servicios jurídicos y técnicos del Cabildo y del Consorcio ha dado sus frutos y ha hecho que Canal Isabel II ahora nos tome en serio. Han pasado de amenazar a los miembros del Consorcio con emprender acciones legales si se rompía el contrato a pedirnos tiempo para negociar su salida».

Devolución de 1,5 millones de euros

En la asamblea se dio cuenta del completo informe técnico y jurídico de 104 páginas, elaborado por la responsable jurídica del contrato, que rechaza las alegaciones presentadas por Canal Gestión en el procedimiento para resolver el contrato; y se reitera que la resolución obedece a incumplimientos graves del acuerdo contractual. Este informe es fruto del acuerdo unánime adoptado en asamblea el 10 de abril.

También se aprobó admitir el recurso de reposición de Canal Gestión sobre el expediente de reclamación de 1,5 millones de euros por una subida de tarifas del agua, aprobada en el mandato pasado. «Se trata de un defecto de forma que ya hemos corregido y el expediente sigue adelante para que Canal devuelva el millón y medio de euros», añadió Cejas.

Temas

Agua

Lanzarote

Inversiones

Justicia