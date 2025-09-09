Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de Yeray dada a conocer por las autoridad británicas. CBL

Tramitan la repatriación del joven arrecifeño que falleció tras ser atracado en Londres

Yeray Sánchez Morales perdió la vida la pasada semana, tras haber sufrido heridar por arma blanca el 27 de agosto

CANARIAS7

Arrecife

Martes, 9 de septiembre 2025, 14:21

La pasada semana hubo que lamentar la muerte del joven arrecifeño Yeray Sánchez Morales, en Londres. Perdió la vida a causa de las lesiones que sufrió el 27 de agosto en la vía pública, al ser víctima de un atraco protagonizado por un menor de 15 años que pudo ser detenido. Desde que se supo de la pérdida se han abierto varias vías para tramitar la repatriación del cuerpo.

Desde hace días se está llevando a cabo una campaña para juntar la suma necesaria para costear el traslado de los restos. Se puede colaborar entrando en https.//gofund.me/815a03e5a.

Yeray, de 17 años, llevaba un tiempo residiendo en suelo británico, si bien con viajes periódicos a Lanzarote para estar con la familia que tiene su residencia en la isla.

TecnoSound Canarias da su apoyo

La empresa local TecnoSound Canarias este martes a la tarde dio a conocer un comunicado en donde ofrece respaldo a la familia de la víctima; toda vez que Yeray «en los dos últimos años formó parte de nuestro equipo durante la temporada estival. Su pérdida nos ha conmocionado profundamente».

Henry Sánchez, padre del joven, es el responsable del área de Infraestructura de la empresa. Se trasladan condolencias a él; «a su madre, Luz Elena, y a su hermano Marvin —también integrante de nuestro equipo— y a toda la familia Sánchez Morales y seres queridos, nuestras más sinceras condolencias, apoyo y cariño en estos momentos de inmenso dolor», indica la nota.

La dolorosa pérdida ha sido objeto de atención mediática en Gran Bretaña, con informaciones en medios de amplia difusión, caso de BBC o ITV.

