Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Actividad en el espacio de Naos dedicado a los cruceros. C7

El tráfico de viajeros bajó en Naos y Los Mármoles en julio

En el pasado mes siguió al alza el movimiento de mercancías

José R. Sánchez López

Arrecife

Sábado, 23 de agosto 2025, 21:30

El mes de julio fue de los más pobres del año en materia de pasaje en aguas de Naos y Los Mármoles, según cuentas de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Apenas se llegó a casi 13.600 pasajeros, con recorte del 23% en relación a igual mes en 2024.

La bajada, que contrasta con los espectaculares números dados entre enero y junio, se debió a la testimonial presencia de cruceristas. Con todo, cabe señalar que el apunte de julio no pone en riesgo la opción de cerrar el año con récord de pasaje, con un valor por encima de los 700.000 viajeros sumados en 2024. En los primeros siete meses del año se ha rebasado la cota de 400.000, con auge porcentual del 14,4%.

En cuanto a mercancías, entre cargas y descargas se llegó a 184.761 toneladas, con subida del 9,7% en relación al séptimo mes de 2024. Con este registro se ayudó a consolidar el incremento en la materia visto meses antes. Entre enero y julio se sumaron casi 1,17 millones de toneladas de enseres movidos, con repunte de más de 10,7%. En el pasado ejercicio se logró el dato anual más alto de siempre, 1,87 millones de toneladas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Agrede y roba a una joven en Altavista, Gran Canaria, y es detenido por la geolocalización del portátil sustraído
  2. 2 Sanidad debe pagar 60.000 euros por el alta en el Insular de un paciente desorientado sin acompañamiento
  3. 3 Fermento: la revolución sin gluten llega a Las Palmas
  4. 4 Macrooperación de la Guardia Civil para notificar a los residentes en el asentamiento de Bahía de Formas
  5. 5 San Cristóbal teme que el edificio Cachalote eclipse su castillo
  6. 6 La falta de traslados en los conservatorios rompe familias
  7. 7 La prealerta por fenómenos costeros adversos marcará el fin de semana en Canarias
  8. 8 Fallece el presidente de Remax España, Javier Sierra
  9. 9 Luz verde a las nuevas tarifas del taxi, que suben más en fin de semana en Las Palmas de Gran Canaria
  10. 10 La organizadora del Frontón King, condenada por impago

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El tráfico de viajeros bajó en Naos y Los Mármoles en julio

El tráfico de viajeros bajó en Naos y Los Mármoles en julio