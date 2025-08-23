El tráfico de viajeros bajó en Naos y Los Mármoles en julio En el pasado mes siguió al alza el movimiento de mercancías

José R. Sánchez López Arrecife Sábado, 23 de agosto 2025, 21:30

El mes de julio fue de los más pobres del año en materia de pasaje en aguas de Naos y Los Mármoles, según cuentas de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Apenas se llegó a casi 13.600 pasajeros, con recorte del 23% en relación a igual mes en 2024.

La bajada, que contrasta con los espectaculares números dados entre enero y junio, se debió a la testimonial presencia de cruceristas. Con todo, cabe señalar que el apunte de julio no pone en riesgo la opción de cerrar el año con récord de pasaje, con un valor por encima de los 700.000 viajeros sumados en 2024. En los primeros siete meses del año se ha rebasado la cota de 400.000, con auge porcentual del 14,4%.

En cuanto a mercancías, entre cargas y descargas se llegó a 184.761 toneladas, con subida del 9,7% en relación al séptimo mes de 2024. Con este registro se ayudó a consolidar el incremento en la materia visto meses antes. Entre enero y julio se sumaron casi 1,17 millones de toneladas de enseres movidos, con repunte de más de 10,7%. En el pasado ejercicio se logró el dato anual más alto de siempre, 1,87 millones de toneladas.