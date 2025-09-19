Toca gozar de nuevo con los conciertos y los pasacalles de Arrecife en Vivo Este viernes, como en los tres siguientes, la música en directo recorrerá varios puntos capitalinos. Quedan entradas para la cita de pago del día 27

José Ramón Sánchez López Arrecife Jueves, 18 de septiembre 2025, 23:52 Comenta Compartir

Este viernes acoge la capital insular la primera gran jornada de música en directo, con acceso gratuito, del festival Arrecife en Vivo, que alcanza la duodécima edición. Se ha previsto el uso de cuatro espacios habituales, caso de Islote de Fermina, parque Islas Canarias, muelle deportivo y muelle de cruceros. Además, serán pieza esencial los pasacalles, con Buli Panés y su gran dedo al comando, un año más.

La actividad comenzará a las 18.00 horas. En la primera de las cuatro fechas marcadas para los espectáculos gratuitos, el protagonismo se prevé que sea para Rocío Saiz, Jela, Triángulo de Amor Bizarro, Zahara, La Gore, Laiv y Aquiles Orquídea; con acompañamiento callejero a cargo de Los Buches y Villa Pipol. La música estará sonando, en consecuencia, hasta entrado el sábado.

Se espera una nutrida presencia de público, de modo que se marcará una importante piedra de toque para al menos igualar las afluencias de ediciones previas. En 2023 se contó con 36.000 espectadores y se rondó la cota de 40.000 el pasado año, contando la parte de pago, en el muelle de cruceros, en el emplazamiento que el sábado será la base del encuentro con Fermín Muguruza, Enac Ska, Soziedad Alkoholika, Distortion y dj CHK. Quedan entradas aún a la venta, a través de la web del festival, a 35 euros cada localidad y gastos de gestión.

Ampliar Cubo con artistas del festival, en la playa de El Reducto. COBER LANZAROTE

En la jornada previa, el viernes 26, en el cartel figuran los nombres de Ella La Rabia, Le Mur, Les Greene, Fun Lovin' Criminals e Iseo & Dodosound, junto con Rocklean; entre otros artistas y siempre con varios pasacalles.

En el primer viernes de octubre estarán Karmento, Chocolate Sexy y la banda Derby Motoreta's Burrito Kachimba. Y se sumarán en esa fecha León Benavente, que dejaron una muy grata impresión en su anterior presencia en el festival; y Los Ilegales. Los pasacalles serán este día para Kolpez Blai & Psychoclown.

Para 10 de octubre se espera contar con Carlos Ares, Niños Bravos, Himalayas, Mando Diao y la locutora radiofónica Virginia Díaz, con una sesión dj. Los pasacalles serán con varios artistas locales.

Y cabe resaltar que en esta edición se ha añadido en el programa un encuentro matinal, para jóvenes artistas locales. Tendrá lugar el 4 de octubre, con epicentro en el parque Islas Canarias.