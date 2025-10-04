Tinajo cierra la compra de las guaguas que llevarán turistas a zonas acotadas Los nuevos vehículos, eléctricos, tres, se armarán por la misma entidad que tiene pendiente la entrega de unidades en Arrecife

Tinajo Sábado, 4 de octubre 2025

El Consistorio de Tinajo se ha decantado por la empresa automovilística KL Buses para armar tres guaguas eléctricas, a través de dos lotes, con vistas al futuro servicio de traslado de visitantes a espacios acotados del municipio. En días se firmará el contrato, por poco más de 1,13 millones de euros en conjunto, con vistas a que los vehículos estén en suelo lanzaroteño durante la primera mitad del año venidero.

Las dos guaguas eléctricas de mayor tamaño, de entre 8 y 12,3 metros de largo, harán rutas a Caldera Blanca y Volcán del Cuervo, con base principal en Mancha Blanca. Estas unidades supondrán un desembolso de 792.000 euros, con ahorro en relación al precio de salida, que se llegó a establecer en un millón de euros.

La operativa de estas dos nuevas unidades será similar a la que se dispuso a modo de prueba en abril, en el marco de Semana Santa, bajo coordinación del Cabildo, con guaguas impulsadas con gasóleo, como CANARIAS7 avanzó. Se prohibirá el aparcamiento de los vehículos particulares. Está prevista la puesta en marcha de una aplicación para reservar viajes en las nuevas guaguas, en un servicio que será de pago.

En cuanto a la tercera guagua, con una longitud de entre 5,5 y 8 metros, se ha previsto un desembolso de 339.300 euros, con leve recorte en relación a la valoración de partida, establecida en 350.000 euros. Se destinará a recorrer el casco urbano, con paradas en bodegas y queserías.

El contrato será posible tras el beneplácito a la adjudicación adoptado días atrás en un pleno municipal. Los técnicos se decantaron por la empresa con sede en Albacete tras analizar las dos ofertas sumadas en tiempo y forma. Hubo propuesta de una tercera mercantil, que se acabó descartando, por no presentarse diversa documentación pedida.

Se da la circunstancia de que KLBuses es la entidad automovilística contratada hace algunos meses atrás por el Consistorio de Arrecife para el ensamblado de cuatro guaguas eléctricas, con vistas a reforzar en 2026 el servicio municipal de transporte. Los vehículos capitalinos, similares a los de mayor tamaño previstos para Tinajo, tienen un valor de casi 2 millones de euros.

Protección Civil, a repetir

En materia automovilística, cabe añadir que ha quedado desierto el concurso dispuesto semanas atrás por el Ayuntamiento de Tinajo, planteado para comprar dos vehículos para Protección Civil.

En consecuencia, habrá que plantear una nueva convocatoria para concretar la adquisición, con algún ajuste a nivel económico. De salida se había calibrado invertir sobre 75.000 euros.