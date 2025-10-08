Tías y Teguise recibirán 18,2 millones de euros para mejoras de índole local Hasta fin de la década habrá de plazo para ejecutar y justificar las actuaciones. Cada consistorio deberá añadir 1,6 millones de euros

Los municipios de Teguise y Tías figuran en puestos relevantes a la hora de beneficiarse de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional. Para cada ámbito se contempla la recepción de 9,1 millones de euros, con la obligación municipal de sumar 1,6 millones de euros. Los proyectos deberán estar ejecutados antes de que acabe 2030, con las justificación oportuna; con la posibilidad de tener una prórroga de justamente un año.

En el caso de Teguise, la inversión se centrará en exclusiva en el Plan de Actuación Integrado de Costa Teguise, una estrategia de desarrollo urbano sostenible impulsada desde la Concejalía de Turismo, en el marco del programa 2021-2027. Se cuenta con una relación de 23 propuestas, con necesidad de contarse con más de 15 millones de euros. En consecuencia, habrá que hacer en fechas próximas una selección

La iniciativa «es fruto de un trabajo riguroso que integra la visión urbanística, económica y social de Costa Teguise», según la titular de Hacienda, Rita Hernández. «Vamos a transformar espacios públicos, modernizar la oferta comercial y crear nuevas oportunidades para emprendedores y jóvenes, siempre con la mirada puesta en la sostenibilidad y en un turismo responsable que conviva en armonía con los residentes», a juicio de la munícipe.

«Damos un paso decisivo hacia la regeneración de nuestros espacios públicos, la dinamización económica local y la creación de nuevas oportunidades para nuestros vecinos y vecinas», valoró ayer, por su parte, la alcaldesa de Teguise, Olivia Duque.

Presupuestos locales

Habrá que establecer en ambos municipios medidas para garantizar hasta 2030 la provisión de fondos en sus presupuestos.

En el particular de Tías, la responsabilidad de establecer las reservas económicas queda en manos del titular de Hacienda, Tomás Silvera; en base a directrices de la titular de Desarrollo Económico y Empleo, Carmen Gloria Rodríguez; y del alcalde sureño, José Juan Cruz Saavedra.

En el ámbito sureño se prevé dar realce a los proyectos 'Tías, más verde, más sostenible' e 'Impulso de los servicios públicos de Tías'. Tienen ambos el objetivo de «mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, fomentar un crecimiento sostenible y promover un modelo de desarrollo más eficiente y resiliente», según se anunció a comienzos del año. Se basan las propuestas en buena medidas en consultas enraizadas con la participación ciudadana. Las acciones se ejecutarán en diversos pagos, si bien con Puerto del Carmen a la cabeza.

Por de pronto, al margen del recurso ya anunciado, el Cabildo ha quedado al margen de la recepción de fondos europeos.