Tías insiste en la puesta en marcha del centro de buceo de Puerto del Carmen Para que esta vez pueda prosperar la iniciativa, ya sin la presencia del Cabildo, se confía en que sea suficiente la inversión de 1,39 millones de euros

José Ramón Sánchez López Tías Domingo, 30 de noviembre 2025, 23:44

El culebrón que se viene padeciendo desde la pasada década con respecto al centro de buceo de Puerto del Carmen tiene en este desenlace de otoño un nuevo capítulo. Se debe a que el Ayuntamiento de Tías ha tomado medidas para licitar por su cuenta la actuación, con un presupuesto por encima de anteriores intentonas fallidas. En concreto, se confía en que sea provechosa la acción por cerca de 1,39 millones de euros.

Se deja de este modo de lado al Cabildo, una vez que en el verano se llegara a un acuerdo para que la financiación insular para el centro de buceo cambiara de destino. Con la financiación de la primera Corporación se procederá en 2026 a la construcción de marquesinas en diferentes paradas de guaguas en suelo sureño.

La intención municipal pasa por sacar adelante el grueso del proyecto ya planteado en concursos precedentes. Constan varias propuestas que quedaron desiertas, principalmente por tener financiación ajustada. Sirva tener presente que la más elevada rondó la cota de 1,2 millones de euros y que hubo una licitación en el pasado año donde el presupuesto estaba por debajo de la suma de 800.000 euros, con impuestos.

El montante de 1,39 millones de euros tiene que ver con una revisión de precios del proyecto completado en noviembre de 2022.

La iniciativa pasa por el aprovechamiento del espacio junto al Varadero con concesión otorgada en 2018, para varias décadas. La acción busca organizar las actividades acuáticas en la zona, de amplio uso cotidiano para la práctica de actividades subacuáticas. La solución adoptada prevé peatonalizar la avenida de Varadero y adecuar la parcela para la creación de un Parque Ecológico de Actividades Subacuáticas.

Como pronto, en 2027

Habrá una gran pérgola, con duchas, en la calle Bajamar. Y plazas de estacionamiento. También rampas de acceso, eliminándose barreras. Y se harán dependencias para guardar instrumental. En la iniciativa, asimismo, figura un espacio de terraza con cafetería, entre otras mejoras.

El 17 de diciembre es la fecha tope para el registro de propuestas. En caso provechoso, en la primera mitad de 2026 se podrían articular las acciones necesarias para facilitar la firma del contrato. Y una vez suscrito el acuerdo, se abriría entonces un plazo de nueve meses para la ejecución, con lo que el centro de buceo de Puerto del Carmen podría ser una infraestructura real plena durante los primeros meses de 2027.

En caso fallido, muy probable, vistos los antecedentes, estaría por ver qué medidas tomaría el Consistorio de Tías, con José Juan Cruz Saavedra de alcalde, para insistir.