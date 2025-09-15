Tías honra a policías veteranos y da la bienvenida a los nuevos El acto sirvió también para reconocer un servicio especial hecho en agosto que evitó la pérdida de una vida

CANARIAS7 Tías Domingo, 14 de septiembre 2025, 23:18 Comenta Compartir

El pasado viernes se hizo el acto oficial de celebración de la festividad de la Policía Local de Tías, coincidiendo con el Cristo de la Vera Cruz. Se entregaron media docena de distinciones y se ofreció una cordial bienvenida a los nuevos agentes.

Los distinguidos con una placa por su permanencia en el servicio activo durante 35 años fueron Gregorio Sebastián Aparicio Reyes, Francisco Jesús García Rodríguez y José Miguel Espino Hernández; mientras que Guillermo José Padrón Hernández recibió la cruz distintiva de la permanencia en el servicio activo durante 20 años.

Además, se entregaron placas de reconocimiento a los agentes Alberto David González García y Orlando Manuel del Rosario Falcón, quienes actuaron el pasado agosto de forma ejemplar, «y de manera decisiva», logrando salvar la vida a un individuo en situación de extrema urgencia.

Se dio un detalle a los nuevos: Orlando Manuel del Rosario Falcón, Lucía Franco Pascual y Josué Rosales Brito; y se honró a los jubilados: Víctor Jesús Hernández González, Pablo Jesús Pérez Fontes y José Domingo Montelongo Melián.

Felicitaciones

El alcalde de Tías, José Juan Cruz Saavedra, felicitó a los agentes «por su excelente labor, tanto en la rutina del día a día como en la celebración en fiestas y actos especiales que requieren mayor dedicación». Y continuó explicando que «ustedes son un eslabón relevante en la construcción de una sociedad que garantiza los derechos y deberes de todos los ciudadanos con un indiscutible respeto a las normas que regulan nuestra convivencia, respeto a la igualdad, la equidad y la diversidad».

El jefe de la Policía Local de Tías, Antonio Jesús Rodríguez, se dirigió a la concurrencia apostando por «tener presente siempre esa sensibilidad de ponernos en el lugar de los demás, factor que desde luego es sumamente importante en ese trato directo con los ciudadanos a la hora de afrontar cualquier situación». Añadió que «desde luego, y así lo entiendo, si eres buena persona, también puedes ser buen policía, aunque personalmente me quedaría con lo primero en detrimento de lo segundo».

También participón Pedro Viera, director insular de la Administración General del Estado en Lanzarote.

Temas

sociedad

Policía

Tías