Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 27 de septiembre de 2025
Momento del acto de este viernes. CBL

Tías homenajea a cuatro referentes turísticos

Puerto del Carmen acogió el encuentro en la noche del viernes, con organización municipal

CANARIAS7

Tías

Viernes, 26 de septiembre 2025, 23:33

El empresario Ico Montelongo, la comerciante Josefina Gopar, el pescador Emilio Pérez Franquiz y el empresario Kenneth Gasque fueron en la noche de este viernes homenajeados en Puerto del Carmen, en la gala dedicada al turismo en Tías, con organización municipal.

Se agradeció a los cuatro haber sido referentes de primer orden. Con la cita, el municipio de Tías reafirmó «su compromiso con un modelo turístico sostenible y responsable, que pone en valor no solo el atractivo de sol y playa, sino también la preservación del entorno natural, el cuidado del patrimonio cultural y la identidad local».

De Ico Montelongo Pérez se dio realce a su compromiso con el producto local y la tradición heladera. De Josefina Gopar se destacó su papel como pionera del comercio en La Tiñosa y referente en la atención al visitante. De Emilio Pérez Franquiz se apuntó la labor como maestro de las artes de la pesca y primer presidente de la Cofradía de La Tiñosa. Y de Kenneth Gasque se hizo énfasis en ser el fundador del Ironman Lanzarote y haber actuado como impulsor del turismo deportivo que proyectó a Puerto del Carmen en el ámbito internacional.

60 años

Durante la velada se presentó, además, la nueva imagen conmemorativa del 60º aniversario, una identidad visual que refleja la evolución constante de Puerto del Carmen a lo largo del tiempo. «Con un diseño dinámico y festivo, compuesto por colores vibrantes, confetis blancos y cuadrados rojos, la nueva marca simboliza la energía, la diversidad y la proyección de futuro de un destino que ha sabido conjugar tradición, innovación y sostenibilidad», según los impulsores de la iniciativa.

Los actos se estrenarán el 12 de octubre venidero, con remate justo un año después, fecha en que se cumplirán los primeros 60 años de la llegada de los primeros visitantes a Puerto del Carmen.

