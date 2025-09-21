Tías destina 211.000 euros a la campaña de alumbrado navideño exterior El contrato solamente tendrá relación con la campaña 2025-2026

El Consistorio de Tías ha sacado a concurso la instalación del alumbrado navideño de los espacios públicos de los diversos pagos del municipio. De presupuesto, casi 211.000 euros.

El contrato a firmar, en base a las propuestas que se presenten hasta el 2 de octubre, será para la campaña 2025-2026 en exclusiva. Se ha descartado esta vez la fórmula de cerrar un acuerdo para dos campañas.

El encendido se tiene planteado que acontezca en la noche del 28 de noviembre. A partir de entonces, el alumbrado deberá estar en servicio hasta el 7 de enero del año venidero.

El montaje de las estructuras se quiere que cobre forma desde el comienzo de noviembre.

