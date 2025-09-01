Tías adjudica la mejora en Masdache del alumbrado público

José Ramón Sánchez López Tías Domingo, 31 de agosto 2025, 23:08 Comenta Compartir

En pocas semanas, muy probablemente ya metidos en el otoño, se podrá dar inicio al proceso de renovación a gran escala del alumbrado público de Masdache; una vez que por parte del Consistorio de Tías se ha procedido a certificar la adjudicación de los trabajos, a la mercantil Elecnor Servicios y Proyectos. Se hará un desembolso de algo menos de 906.300 euros por la ejecución de los trabajos previstos.

Se contempla la instalación de 272 puntos de luz, con material de nueva generación, en aras de facilitar el ahorro energético; como CANARIAS7 ya dio cuenta.

Una fase esencial de la propuesta tiene que ver con el Camino de Juan Bello, así como con las carreteras LZ-30 y LZ-58. Y afectará a zonas colindantes. Se colocarán 174 puntos de luz. Otra fase crucial, enganchada a la red general, como la precedente, guarda relación con el Camino Los Machines y calles céntricas de la localidad. Se estrenarán 94 puntos de iluminación. Y se contempla la presencia, además, de 4 puntos de luz con placas solares.

Para la ejecución física de los trabajos programados se ha definido un plazo máximo de medio año; de modo que será muy probable tener que esperar a mediados de 2026 para concretar la certificación de la iniciativa.

Con la iniciativa se aspira a garantizar una iluminación adecuada en vías públicas, según fuentes locales, así como a la adaptación a la normativa en materia de alumbrado público y ahorro energético conforme a reglamento.

