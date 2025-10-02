Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Cartel de la iniciativa. C7

Tías acoge el Encuentro de Novela Criminal

Se han previsto actividades para jueves, viernes y sábado

CANARIAS7

Tías

Miércoles, 1 de octubre 2025, 23:06

Del 2 al 4 de octubre se celebra en Tías la tercera edición del Encuentro de Novela Criminal, un evento literario que convierte al municipio en punto de referencia para los amantes del género negro.

Organizado por la Cátedra Cultural Antonio Lozano de Género Criminal de la Universidad de La Laguna, en colaboración con el Ayuntamiento de Tías y la Casa Museo José Saramago, el encuentro reunirá a reconocidos escritores y escritoras para dialogar sobre literatura, sociedad y crimen. Todas las actividades cuentan con rango gratuito, hasta completarse el aforo.

El jueves las actividades serán en Casa Museo Jose´Saramago y Teatro Municipal, con Miguel Aguerralde y Eduardo García Rojas. El viernes se contará con Diego Ameixeiras, C. J. Nieto y Kiko Amat: y el sábado con Marto Pariente, Mercedes Rosende, C. J. Nieto.

Las propuestas se puedan valorar más al detalles a través de www.novelacriminalentias.com.

