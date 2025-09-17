Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vehíuculo del servicio. C7

Teguise reactiva el servicio de Línea Verde

Sirve la iniciativa para trasladar incidencias y daños al Ayuntamiento

CANARIAS7

Teguise

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 22:47

El Consistorio de Teguise ha reactivado el servicio Línea Verde, aplicación móvil gratuita que permite comunicar, de forma directa y anónima, cualquier tipo de incidencia detectada en la vía pública; como desperfectos en el mobiliario urbano, alumbrado, aceras, parques o instalaciones públicas.

Y vale, además de la aplicación, llamar al 902-193768.

Tras un periodo de inactividad del sistema, el grupo de gobierno ha apostado por la recuperación de este canal, al considerarlo una herramienta fundamental para mejorar la atención a la ciudadanía y la eficiencia en la respuesta municipal ante los problemas del día a día. Durante la inactividad de esta aplicación, el Ayuntamiento mantuvo el contacto con la ciudadanía mediante el Buzón del Ciudadano en su página web, atendiendo sus demandas y sugerencias de forma continua.

«Recuperar la Línea Verde era una prioridad para este equipo, porque queremos que los vecinos se sientan escuchados y puedan comunicarse con el Ayuntamiento de forma rápida y efectiva, mediante una herramienta que facilita esa conexión directa y nos permite actuar con mayor agilidad», afirmó la alcaldesa de Teguise, Olivia Duque.

La aplicación Línea Verde Smart City ya está disponible para su descarga gratuita en Google Play y App Store. Una vez instalada, el usuario debe seleccionar el municipio de Teguise, pulsar «Nueva Incidencia», elegir la categoría correspondiente (alumbrado, limpieza, aceras, etc.), adjuntar una fotografía del problema, añadir una breve descripción y enviar. La propia aplicación detecta automáticamente las coordenadas del lugar mediante geolocalización, lo que permite al personal técnico del Ayuntamiento localizar y gestionar rápidamente cada aviso. Además, los ciudadanos podrán hacer seguimiento del estado de su incidencia y recibir notificaciones conforme avance su resolución.

«La tecnología es una herramienta clave para seguir avanzando hacia un Teguise más limpio, ordenado y eficiente, y este tipo de iniciativas nos permite reforzar la conexión con nuestros vecinos y vecinas», afirma la alcaldesa.

