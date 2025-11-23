Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Colegio de Tahíche, en imagen de archivo. C7

Teguise pintará y mejorará los muros de cinco colegios

El presupuesto ronda los 306.000 euros, consta de modo oficial

José Ramón Sánchez López

Teguise

Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:04

En la primera mitad de 2026 se ejecutarán obras en cinco colegios públicos de Teguise, con patrocinio del Consistorio. De inicio se cuenta con casi 306.000 euros de presupuesto.

Principalmente se harán cambios en los muros perimetrales y se pintarán diversas fachadas.

Se actuará en el colegio Doctor Alfonso Spínola de la capital local y en el colegio Ignacio Aldecoa de Caleta de Sebo. Y lo propio se hará en el César Manrique de Tahíche, así como en el colegio Guenia de Guatiza y en el colegio de Costa Teguise.

Para la ejecución de los trabajos se ha previsto un periodo máximo de cuatro meses. Hasta el 9 de diciembre será viable el registro de propuestas.

