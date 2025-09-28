Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Autoridades en Archivo. C7

Teguise moderniza el Archivo Histórico

La actuación servirá para la reubicación de más de 5.000 archivadores en un espacio único

CANARIAS7

Teguise

Sábado, 27 de septiembre 2025, 23:01

El Consistorio de Teguise ha iniciado un importante proceso de reorganización del Archivo Histórico Municipal, con el objetivo de centralizar y optimizar el acceso a los fondos documentales de consulta frecuente.

La actividad en curso es la primera fase de un plan más amplio que prevé la ampliación progresiva de las instalaciones.

Con el objetivo de mejorar el acceso y la gestión del fondo documental, el Ayuntamiento de Teguise ha iniciado la reubicación de más de 5.000 archivadores en un espacio único, lo que permitirá centralizar documentación de uso frecuente. Esta actuación, realizada con el apoyo del Gobierno de Canarias y bajo supervisión técnica especializada, supone un paso adelante en la modernización del Archivo Histórico Municipal.

La alcaldesa de Teguise, Olivia Duque, ha destacado que esta actuación representa un paso firme en la recuperación y dignificación del patrimonio documental del municipio, subrayando que el archivo no es solamente un instrumento administrativo, sino la memoria viva de la que fue capital histórica de Lanzarote y uno de los primeros asentamientos del archipiélago.

Mar Boronat, concejala de Archivo y Patrimonio, ha resaltado el valor estratégico de esta actuación, subrayando que no se trata únicamente de una mejora técnica, sino de una apuesta decidida por preservar el legado documental de Teguise y avanzar hacia un archivo moderno, funcional y preparado para custodiar, en las mejores condiciones, siglos de historia institucional, social y cultural del municipio.

