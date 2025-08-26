Teguise cede una nave, para recriar ganado La gestión pasa a corresponder a la Federación de Asociaciones Agropecuarias y Pesqueras Castillo de Teguise

El Ayuntamiento de Teguise ha firmado un convenio de colaboración con la Federación de Asociaciones Agropecuarias y Pesqueras Castillo de Teguise (FASAT) que permitirá la cesión de una nave en el Centro Agrotecnológico para su uso durante cuatro años. La finalidad es destinar el espacio a recriar ganado.

La cesión incluye, además, la instalación de un contador de agua que facilitará el abastecimiento hídrico en la nave, reforzando el compromiso del Consistorio con el impulso a la agricultura y ganadería locales.

La alcaldesa de Teguise, Olivia Duque, destaca sobre el acuerdo que «el Ayuntamiento continúa trabajando de la mano del sector primario, poniendo a su disposición recursos e infraestructuras que contribuyan a garantizar su viabilidad y sostenibilidad. Este convenio es un ejemplo más de nuestra voluntad de estar al lado de los agricultores y ganaderos de Teguise en momentos especialmente complicados».

Por su parte, la concejala de Agricultura, Ganadería y Pesca, Myriam Jorge, subraya que «con esta cesión damos un paso importante para que los miembros de FASAT cuenten con más recursos y seguridad. Desde el área vamos a seguir impulsando iniciativas que fomenten la autosuficiencia, reduzcan costes y fortalezcan el relevo generacional en el sector primario».

Monte para alfalfa

En paralelo, el Ayuntamiento también ha cedido a FASAT una parcela en el monte destinada a uso agrícola, concretamente al cultivo de alfalfa para la alimentación del ganado. Este proyecto, iniciado como experiencia piloto hace varios meses, ha ofrecido ya resultados positivos y se prevé su ampliación para aumentar la producción, reducir costes y mejorar la autosuficiencia alimentaria de los ganaderos.

Además de mejorar las condiciones de los ganaderos en el presente, el Ayuntamiento de Teguise quiere que este convenio sirva de base para proyectos de mayor alcance en el futuro. La puesta en marcha de la recría de baifos en el Centro Agrotecnológico y la producción local de alfalfa busca aliviar la presión económica que soporta el sector y consolidar un modelo de trabajo más sostenible y adaptado a la realidad.

