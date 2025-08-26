Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Momento de la firma. CBL

Teguise cede una nave, para recriar ganado

La gestión pasa a corresponder a la Federación de Asociaciones Agropecuarias y Pesqueras Castillo de Teguise

CANARIAS7

Teguise

Martes, 26 de agosto 2025, 22:58

El Ayuntamiento de Teguise ha firmado un convenio de colaboración con la Federación de Asociaciones Agropecuarias y Pesqueras Castillo de Teguise (FASAT) que permitirá la cesión de una nave en el Centro Agrotecnológico para su uso durante cuatro años. La finalidad es destinar el espacio a recriar ganado.

La cesión incluye, además, la instalación de un contador de agua que facilitará el abastecimiento hídrico en la nave, reforzando el compromiso del Consistorio con el impulso a la agricultura y ganadería locales.

La alcaldesa de Teguise, Olivia Duque, destaca sobre el acuerdo que «el Ayuntamiento continúa trabajando de la mano del sector primario, poniendo a su disposición recursos e infraestructuras que contribuyan a garantizar su viabilidad y sostenibilidad. Este convenio es un ejemplo más de nuestra voluntad de estar al lado de los agricultores y ganaderos de Teguise en momentos especialmente complicados».

Por su parte, la concejala de Agricultura, Ganadería y Pesca, Myriam Jorge, subraya que «con esta cesión damos un paso importante para que los miembros de FASAT cuenten con más recursos y seguridad. Desde el área vamos a seguir impulsando iniciativas que fomenten la autosuficiencia, reduzcan costes y fortalezcan el relevo generacional en el sector primario».

Monte para alfalfa

En paralelo, el Ayuntamiento también ha cedido a FASAT una parcela en el monte destinada a uso agrícola, concretamente al cultivo de alfalfa para la alimentación del ganado. Este proyecto, iniciado como experiencia piloto hace varios meses, ha ofrecido ya resultados positivos y se prevé su ampliación para aumentar la producción, reducir costes y mejorar la autosuficiencia alimentaria de los ganaderos.

Además de mejorar las condiciones de los ganaderos en el presente, el Ayuntamiento de Teguise quiere que este convenio sirva de base para proyectos de mayor alcance en el futuro. La puesta en marcha de la recría de baifos en el Centro Agrotecnológico y la producción local de alfalfa busca aliviar la presión económica que soporta el sector y consolidar un modelo de trabajo más sostenible y adaptado a la realidad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre en estado grave tras caerle encima un palé con barriles de cerveza
  2. 2

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  3. 3 Baleària gana la batalla y se queda por 215 millones con el negocio de Armas en Canarias
  4. 4 Indestructible Amatucci: en el césped pese al drama familiar que ha vivido
  5. 5 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  6. 6 Majestuosa UD
  7. 7 «No podemos salir de Santa Catalina con picaduras»
  8. 8 El 80% del poblado ilegal de Bahía de Formas ha sido identificado y notificado
  9. 9 El Ayuntamiento actúa ante la presencia de ratas en el paseo de la playa de Las Canteras
  10. 10 Un menor y un hombre heridos de gravedad en el vuelco de un vehículo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Teguise cede una nave, para recriar ganado

Teguise cede una nave, para recriar ganado