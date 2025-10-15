Teguise busca nuevos conductores de taxis La prueba está marcada para el 28 de noviembre

CANARIAS7 Teguise Miércoles, 15 de octubre 2025, 22:45

El 28 de noviembre se harán pruebas para conceder nuevos permisos para poder conducir un taxi en el municipio de taxi. La iniciativa tiene patrocinio municipal.

Hasta el 28 de octubre habrá de plazo para formalizar inscripciones. Es la tercera convocatoria de este tipo que tiene lugar durante este año.

Entre los requisitos para participar en la convocatoria se encuentran estar en posesión del permiso de conducción de clase igual o superior al exigido por la Dirección General de Tráfico; conocer las principales vías y puntos de interés del municipio; y no padecer enfermedades infecto-contagiosas, ni defectos físicos que impidan el ejercicio de la actividad.

La alcaldesa, Olivia Duque, anima a las personas interesadas a aprovechar esta convocatoria «para seguir garantizando un servicio público esencial, bien organizado y adaptado a las necesidades de la ciudadanía; desde el Ayuntamiento seguimos apostando por mejorar la movilidad y reforzar el transporte público en todo el municipio».

Por su parte, el concejal responsable, Javier Díaz, explica que el examen evaluará principalmente el conocimiento del término municipal, los lugares de interés turístico, cultural y administrativo, así como los itinerarios más directos entre los distintos puntos de Teguise.