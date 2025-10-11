Teguise y Arrecife, los municipios con mayor y menor renta bruta, otra vez En la campaña de 2023 del IRPF hubo nuevo tope de declaraciones, al sumarse más de 77.700. Yaiza sigue aún lejos de puestos cabeceros

José R. Sánchez López Teguise Sábado, 11 de octubre 2025, 23:25

omo viene siendo norma desde hace años, Teguise es para la Agencia Tributaria el municipio lanzaroteño donde más ingresos suman de media sus residentes. A nivel contrario figura Arrecife sirviendo de medida las declaraciones del IRPF de 2023 y como pasaba con los datos de 2022.

En los siete ámbitos municipales lanzaroteños, las valoraciones son superiores a las cuentas medias de los años previos.

Teguise concretó en la campaña de hace dos años una renta bruta por habitante de 32.493 euros, muy por arriba de la media provincial, fijada en 27.880 euros por habitante, lo que hace que sea este ámbito una referencia en las islas. A nivel estatal la media en bruto se situó en 31.333 euros; siendo de 27.880 euros en bruto en el contexto de Canarias.

Tías vuelve a ser el territorio que queda como segundo municipio con mejor nivel en Lanzarote de ingresos por habitante, con 31.862 euros de renta bruta por vecino en la campaña de la Agencia Tributaria de 2023.

San Bartolomé y Haría aparecen en la estadística en tercer y cuarto puesto, figurando en el primer caso con una valoración de 29.639 euros por cabeza de renta bruta; mientras que en suelo norteño queda en 27.386 euros.

Continúa Tinajo en quinto puesto insular, con 27.147 euros de renta bruta, por declarante, según consta en el informe de la Agencia Tributaria dado a conocer a comienzos de mes; quedando Yaiza a continuación, con un apunte por declarante reconocido cifrado en de 26.587 euros, acercándose este ámbito cada vez más a la media canaria, fruto del peso del turismo en su economía.

En cuanto a Arrecife, en el puesto de cierre, la media en renta bruta se establece en esta ocasión en justamente 24.966 euros.

Las valoraciones tienen que ver con las 77.730 declaraciones del IRPF entre los siete territorios , nuevo tope, suponiendo más del 7,1% de las 1.085.611 declaraciones en la campaña de 2023 en Canarias. Fueron justo 32.326 en Arrecife, 11.970 en Teguise, 9.975 en San Bartolomé, 9.541 en Tías, 8.156 en Yaiza, 3.299 en Tinajo y 2.463 en el caso de Haría.

Presencia a nivel estatal

Teguise queda en riqueza en cuanto a renta bruta como el municipio 378 en España (3 de Canarias), repitiendo al alza. Tías está en el puesto 425 en la clasificación estatal (4 en las islas) y San Bartolomé figura en el lugar 700 (11 en la región). Haría figura en el puesto 994 (21 en Canarias) y Tinajo se sitúa en la posición 1.032 (23 de Canarias). En cuanto a Yaiza y Arrecife, el ámbito sureño está en la plaza 1.116 (28 de Canarias) y la capital en la 1.429 (44 en la estadística a nivel regional).