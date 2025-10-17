Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 18 de octubre de 2025
Teguise. C7

Teguise abre el plazo para optar a las ayudas de viaje a los estudiantes

De inicio se contempla el reparto de 350.000 euros

José Ramón Sánchez López

Teguise

Viernes, 17 de octubre 2025, 22:50

Comenta

Hasta finales de noviembre estará en vigor el plazo dispuesto por el Consistorio de Teguise para optar a las ayudas que se dan a los estudiantes, principalmente universitarios, que cursan enseñanzas oficiales fuera del municipio.

De salida se cuenta con presupuesto de 350.000 euros, si bien con la previsión de que se podría aumentar la cantidad en caso de que las solicitudes sean más numerosas que en cursos precedentes. Se patrocinarán viajes de actual periodo escolar.

Las cuantías a entregar, una vez más, variarán en función de si se cursan estudios en el extranjero, en la península, dentro de la isla o en algún punto de Canarias ajeno a Lanzarote.

La documentación se puede consultar en la web oficial del Consistorio, como en convocatorias precedentes.

La aprobación de los listados, con la posterior entrega del dinero, se tiene previsto que acontezca durante la primavera de 2026.

