El Supremo absuelve a la exconcejala Isabel Martinón en el caso Inelcon En la pieza de Montecarlo juzgada al comienzo de 2022 quedan exonerados todos los investigados, a excepción del exinterventor de Arrecife

José R. Sánchez López Arrecife Miércoles, 24 de septiembre 2025, 09:05 | Actualizado 09:36h. Comenta Compartir

La abogada Isabel Martinón, en tiempos concejala de Arrecife, no cometió un delito de prevaricación administrativa en el marco del caso Inelcon, pieza del caso Montecarlo juzgado al inicio de 2022, según sentencia del Tribunal Supremo (TS) fechada el 17 de septiembre. La decisión deja sin efecto la condena de inhabilitación, durante siete años, que impuso la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas.

Isabel Martinón, que ejerció como titular de Hacienda, se suma a la amplia nómina de investigados que quedaron absueltos en la vista. Queda como único condenado el que era interventor del Ayuntamiento de Arrecife en los días en que se centró la investigación. Carlos Sáenz Melero reconoció en el juicio que había protagonizado irregularidades con las cuentas públicas, por empleo de facturas falsas con su única implicación, por lo que fue condenado a cuatro años y tres meses de inhabilitación, por prevaricación administrativa; librándose de otras acusaciones, como CANARIAS7 contó en su día.

Sáenz Melero fue absuelto de los delitos de malversación de caudales públicos, fraude a la administración, falsedad en documento mercantil y falsedad en documento oficial; evitando penal de cárcel.

Cumplió con las funciones

En la sentencia del Supremo queda en claro que «la actuación de la recurrente se ajustó a sus obligaciones dentro del expediente contable, careciendo, insiste, de toda participación ni en lo contratado ni en las condiciones de la contratación». Con ello queda patente que en sus funciones como titular de Hacienda se limitó a cumplir con las obligaciones que tenía encomendadas.

Y se añade que «los hechos que se delimitan en la sentencia recurrida en modo alguno permiten la subsunción pretendida por la acusación», compartida entre Fiscalía y una parte particular.

Además, se considera acertada por el TS la interpretación de que sí se prestaron todos los servicios que se pagaron por el Ayuntamiento. Y partiendo de esta base se considera que «si los importes respondían a las obras efectivamente ejecutadas y no causaron quebranto al patrimonio público, la conducta de la recurrente, limitándose a autorizar su pago, no puede ser considerada penalmente relevante».

Una pieza por juzgar

Con estos principios se da por buena la casación pedida, siendo de oficio las costas del recurso.

Martinón figura en la relación de investigados en la pieza de Montecarlo que todavía falta por juzgar (Tunera), junto con varios antiguos cargos públicos y extrabajadores del Ayuntamiento, entre otros, que fueron enjuiciados en Inelcon. Esta vista está marcada para el 6 de octubre y fechas posteriores, a expensas de un posible aplazamiento, por la salud de uno de los encausados.

Al margen de Inelcon, constan otras dos vistas en relación con Montecarlo, con investigaciones de hace tres lustros en su mayor parte. En la primera pieza en Arrecife hubo tres condenas y resultó inocente un cuarto señalado. Y en la pieza ligada con el Consistorio de San Bartolomé se consideró que cometieron delitos media decena de encausados.