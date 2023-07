El sueldo del presidente de Lanzarote irá a consulta popular

El pleno del Cabildo de Lanzarote celebrado este martes ha estado marcado por la decisión del nuevo presidente, Oswaldo Betancort, de dejar encima la mesa los puntos referentes a los acuerdos que procedan las retribuciones a los consejeros y consejeras por el ejercicio de sus cargos. La polémica saltó estos días sobre su propio sueldo, que se había fijado en 92.928,03 euros brutos anuales: 2.917,83 más que el propio presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez; y casi 25.000 euros más que su predecesora en el cargo, la socialista Loli Corujo.

«Serán los habitantes de Lanzarote y La Graciosa los que determinen mi sueldo, porque no he venido a generar problemas sino a solucionarlos y, por ese motivo, he solicitado a esta institución cuáles son las posibilidades según establece la Ley, y en función de eso, abriré una consulta popular para que la ciudadanía de Lanzarote y La Graciosa decida el sueldo del presidente», manifestó.

«Es cierto que se viene a trabajar con una garantía económica y por eso mantengo la retribución del vicepresidente y de los consejeros y consejeras del grupo de Gobierno y de la oposición, pero si Oswaldo Betancort cobrará más que Pedro Sánchez será porque Lanzarote y La Graciosa así lo estiman oportuno», aseguró.

El presidente explicó que se abrirá una consulta a través de la página web del Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote y será un proceso de votación transparente con un plazo de 48 horas para que la población elija entre varias opciones según marca la ley y así puedan emitir libremente el sentido del voto.

Según la legislación vigente, el régimen retributivo de la Presidencia del Cabildo depende de dos variables: la primera, que la isla de Lanzarote tiene una población superior a 150.000 habitantes, y la segunda, determinar el municipio más poblado de la provincia, que es Las Palmas de Gran Canaria y qué rango de retribución correspondería al Alcalde de esta.