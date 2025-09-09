El soterramiento del cableado eléctrico sureño continúa esperando por el Cabildo Óscar Noda, consejero en la oposición y alcalde de Yaiza, pide que la obra sea de interés insular. En riesgo, una inversión de 18 millones de euros

El nuevo tendido eléctrico que se está disponiendo en los municipios de Tías y Yaiza sigue siendo aéreo al completo. Está por ver aún cómo cobra forma la parte que se espera que quede bajo suelo; a causa de que el Cabildo aún tiene pendiente de tomar medidas de cara a que la actuación sea declarada de interés insular. Una vez que cobre forma la medida, de inmediato será factible dar cuenta de medidas que permitan emplear la partida de 18 millones de euros que desde hace años se dijo que estaba habilitada para esta iniciativa.

A bien de que se concreten medidas que permitan actuar en 2026, una vez que parece poco factible que se ejecuten medidas en lo que resta de año; Óscar Noda, consejero cabildicio en la oposición y alcalde de Yaiza, ha presentado una moción específica; para su debate en un pleno.

La nueva infraestructura de alto valor logístico, diseñada para reforzar la línea Lanzarote-Fuerteventura a 132 kilovatios, se ha planeado que discurra entre Mácher y Playa Blanca con una extensión de 17,8 kilómetros.

Desde el pasado mandato existe un acuerdo, con implicación del Gobierno de Canarias junto al Cabildo, para varios kilómetros de este nuevo tendido quede soterrado, como CANARIAS7 dio cuenta en su momento. La zanja prevista para soterrar la línea tendrá un ancho de 1,4 metros con 0,70 metros de margen de seguridad por ambos lados. La instalación de la red se está ejecutando desde hace meses.

Fundamentos

Plantea Noda que se tomen medidas para la declaración de interés insular salga adelante. Con ello se establecería el marco oportuno para «el soterramiento de las líneas eléctricas en zonas de alto valor paisajístico, como son Las Casitas, Femés y Maciot», sostiene Noda. Y con el añadido de que quedaría garantizada la inversión, a través del capítulo de inversiones con carácter finalista del presupuesto insular de 2026.

Este soterramiento, advierte el regidor sureño, «responde a la labor de respetar y conservar la memoria paisajística de nuestra isla. Nuestra isla debe conservar sus bonitas singularidades, debe mantener sin alteración alguna su principal valor, su paisaje y proyectos como el de Red Eléctrica atentan contra estos principios básicos de la conversación».

Y añade Noda en su cuadro de argumentos de la moción que el soterramiento del tendido es una acción a la que «Lanzarote no debe renunciar; ya que liberaría al sur de la isla de este terrible impacto visual de torretas en zonas sensibles y, todo ello sin poner en riesgo el suministro eléctrico y las infraestructuras necesarias para su correcta conducción».