Los sindicatos prevén acciones para que el Cabildo dé las cestas al personal Un fallo judicial obligó hace años al reparto del material en Arrecife. El consejero de Recursos Humanos descarta reparar a Intervención

José Ramón Sánchez López Arrecife Martes, 25 de noviembre 2025, 23:46

Las principales entidades sindicales (UGT, CCOO, SEPCA e Intersindical Canaria) con presencia en los comités de empresa del Cabildo, así como en las diferentes entidades asociadas, tienen en estudio medidas para responder a la anulación del reparto de cestas navideñas entre los trabajadores, algo más de un millar. En algún caso, incluso ya se ha decidido emprender una demanda judicial en cosa de pocos días.

La actuación judicial se basará en fundamentos parejos a los que años atrás sirvieron para salvaguardar el reparto de las cestas entre el personal del Ayuntamiento de Arrecife. La sentencia determinada por el Juzgado de lo Social 1 de la capital obligó al abono de 142 euros por profesionales afectado, como compensación por la ausencia de cestas navideñas en 2017 y 2018. Además, consolidó el reparto en años sucesivos.

Fruto del pronunciamiento judicial, el Consistorio de Arrecife contempla el reparto de 550 cestas el 19 de diciembre, en base a un acuerdo suscrito el pasado año con la mercantil Iberjagus. El contrato está dotado con la cantidad de casi 49.000 euros; en condiciones parejas al acuerdo para el reparto hecho en 2024.

En San Bartolomé también habrá reparto de cestas, fruto de acuerdos con las organizaciones sindicales, si bien solamente entre el personal laboral, quedando al margen los funcionarios.

«Atados de pies y manos»

La intención de los sindicatos pasa por lograr una compensación económica por la ausencia de cestas en la inminente campaña navideña. Y como añadido, también se aspira a que se recupere el tradicional reparto en la campaña navideña de 2026, así como en las campañas sucesivas.

Cabe tener en cuenta que por parte de Recursos Humanos del Cabildo se ha descartado reparar a Intervención. Según declaró a este diario el consejero Miguel Ángel Jiménez, «estamos atados de pies y manos»; considerando que en los informes se advierte de que dar cestas a los trabajadores de la primera Corporación sería equivalente a la asunción de «riesgo de responsabilidad por administración desleal». Se basan los pronunciamientos en una sentencia del Tribunal de Cuentas de diciembre de 2023.

En este fallo, relacionado con el municipio madrileño de Venturada, se considera la adquisición de cestas para contentar a los profesionales de la administración como «gatos estéril para la consecución de un interés general».

En el informe principal de Intervención, que fue oficializado el viernes 21 de noviembre, se precisa que «la tramitación y adquisición de las cestas de Navidad es contraria a Derecho».