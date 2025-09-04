Sigue el cierre temporal de la caza en Haría, por los envenenamientos Esta semana se han localizado cuatro cuervos canarios sin vida

CANARIAS7 Haría Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:48 Comenta Compartir

El Cabildo, a desde el Área de Caza, ha decidido mantener el cierre temporal de la actividad cinegética en Haría, después de confirmarse un nuevo episodio de envenenamiento de fauna.

Esta semana se han localizados muertos en la zona de al menos cuatro ejemplares de cuervo canario, una especie catalogada en peligro de extinción.

Se han vuelto a activar los protocolos de la Red Vigía Canarias y de la Estrategia Canaria contra el Uso Ilegal del Veneno.

«En vista de los nuevos casos de envenenamiento detectados en la misma zona de incidentes previos en el municipio de Haría», según el consejero Samuel Martín. No se ha marcado fecha fija de duración de la medida.

El consejero ha insistido en «la irresponsabilidad que supondría autorizar la reapertura sospechando que persiste un envenenamiento indiscriminado en el municipio de Haría», y ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para ayudar a esclarecer los hechos e identificar al presunto autor o autores.

Mientras tanto, tal y como se acordó en la última reunión del Consejo Insular de Caza, la actividad cinegética se desarrolla con total normalidad en el resto de la isla, mientras continúan los trabajos de campo y la vigilancia intensiva en el norte.