Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consejo de Caza de reciente celebración. C7

Sigue el cierre temporal de la caza en Haría, por los envenenamientos

Esta semana se han localizado cuatro cuervos canarios sin vida

CANARIAS7

Haría

Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:48

El Cabildo, a desde el Área de Caza, ha decidido mantener el cierre temporal de la actividad cinegética en Haría, después de confirmarse un nuevo episodio de envenenamiento de fauna.

Esta semana se han localizados muertos en la zona de al menos cuatro ejemplares de cuervo canario, una especie catalogada en peligro de extinción.

Se han vuelto a activar los protocolos de la Red Vigía Canarias y de la Estrategia Canaria contra el Uso Ilegal del Veneno.

«En vista de los nuevos casos de envenenamiento detectados en la misma zona de incidentes previos en el municipio de Haría», según el consejero Samuel Martín. No se ha marcado fecha fija de duración de la medida.

El consejero ha insistido en «la irresponsabilidad que supondría autorizar la reapertura sospechando que persiste un envenenamiento indiscriminado en el municipio de Haría», y ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para ayudar a esclarecer los hechos e identificar al presunto autor o autores.

Mientras tanto, tal y como se acordó en la última reunión del Consejo Insular de Caza, la actividad cinegética se desarrolla con total normalidad en el resto de la isla, mientras continúan los trabajos de campo y la vigilancia intensiva en el norte.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Cristóbal del Rosario, prestigioso dermatólogo de Gran Canaria
  2. 2 Buscan a Kilian D.H, desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3

    Ascienden a 17 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  4. 4 Roban una moto en Santa Catalina y chocan contra un coche de Policía
  5. 5 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  6. 6 El rincón de Lanzarote donde se ocultaba la fábrica clandestina de la mayor operación contra las falsificación en Canarias
  7. 7 Una guagua atropella a una mujer en la calle Juan Rejón
  8. 8 Un accidente entre varios vehículos en la GC-1 provoca grandes retenciones
  9. 9 Un testigo ratifica la querella contra Rodolfo Sancho por presunta extorsión
  10. 10 Denunciada por no tener licencia la discoteca de Playa del Inglés donde hallaron menores

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Sigue el cierre temporal de la caza en Haría, por los envenenamientos

Sigue el cierre temporal de la caza en Haría, por los envenenamientos