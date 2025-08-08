Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Noda, Machín y Clavijo, entre otros, en la anterior campaña en el yacimiento del siglo XV. CBL Lanzarote

La sexta campaña arqueológica en el yacimiento del Rubicón arranca en septiembre

Arqueología ·

Los trabajos arqueológicos se centrarán en el cementerio y en la zona del horno de cal hallado el año pasado. Ocho estudiantes de las dos universidades canarias se sumarán a las excavaciones

CANARIAS7

CANARIAS7

Arrecife

Viernes, 8 de agosto 2025, 14:19

El cronograma de la sexta campaña de intervención arqueológica en el yacimiento de San Marcial de Rubicón, en el municipio de Yaiza, está cerrado. La dirección científica del proyecto confirma que los trabajos que dan continuidad a la investigación y las excavaciones en el primer asentamiento europeo permanente en Canarias del siglo XV están organizados desde el lunes 22 de septiembre hasta el viernes, 24 de octubre.

Las actuaciones previstas a partir de septiembre se realizarán en el cementerio del asentamiento, donde el año pasado ya fueron hallados los restos de trece personas, con la probabilidad de encontrar nuevos enterramientos durante esta nueva campaña. Otro objetivo de la investigación será la zona del horno de cal, también un hallazgo de octubre pasado, considerado por el equipo de investigación como la principal novedad de la quinta campaña. Las primeras conclusiones de los trabajos arqueológicos apuntaron a que el horno fue abandonado con la última carga dentro.

El alcalde Óscar Noda señala que el compromiso firmado con el Gobierno y las dos universidades públicas canarias permite cinco semanas más de investigación en el yacimiento. «Es un proyecto científico y cultural ambicioso que pretende dar los pasos necesarios para recuperar el emplazamiento y divulgar su valor patrimonial a través de la figura de parque arqueológico, permitiendo su visita controlada».

Para seguir avanzando en la investigación dirigida por las arqueólogas María del Cristo González Marrero y Esther Chávez Álvarez, investigadoras y docentes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)y la Universidad de La Laguna (ULL), respectivamente, la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Ejecutivo canario, las dos universidades públicas y el Ayuntamiento de Yaiza acaban de firmar una adenda del convenio de cooperación vigente que supone mayor inyección económica y la garantía de recursos humanos y técnicos.

Todas las entidades han impulsado la investigación desde el año 2019, aunque el Consistorio venía realizando desde mucho antes acciones de limpieza y conservación en los pozos de este enclave histórico.

Ocho estudiantes de Arqueología de las dos universidades vendrán para unirse al equipo de investigación, que un año más trabajará de sol a sol en una investigación «que no deja de sorprendernos con sus hallazgos y conclusiones», anota el alcalde de Yaiza.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un niño de 13 años fallece al sufrir una caída con un patinete en Pájara
  2. 2 Fallece a los 101 años Benjamín González Araña
  3. 3 La videovigilancia de Cruz de La Gallina, un éxito que se empieza a imitar
  4. 4 La doble contratación carnavalera de Josué Quevedo aterriza en la Fiscalía Anticorrupción
  5. 5 El termómetro supera los 41 grados en Tasarte y Agüimes
  6. 6 Abandonan ocho perros en la zona del cementerio de Pozo Izquierdo
  7. 7 Enjambre de 700 terremotos en la zona del Teide sin señales de una erupción inminente
  8. 8 11 restaurantes a mar abierto en Gran Canaria
  9. 9 Sanidad emite «un aviso importante» por el calor en las islas: se ha atendido hasta a un bebé de ocho meses
  10. 10 Las Palmas de Gran Canaria adjudicó contratos a una empresa que para Promoción no tiene «solvencia»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La sexta campaña arqueológica en el yacimiento del Rubicón arranca en septiembre

La sexta campaña arqueológica en el yacimiento del Rubicón arranca en septiembre