La sexta campaña arqueológica en el yacimiento del Rubicón arranca en septiembre

Los trabajos arqueológicos se centrarán en el cementerio y en la zona del horno de cal hallado el año pasado. Ocho estudiantes de las dos universidades canarias se sumarán a las excavaciones

El cronograma de la sexta campaña de intervención arqueológica en el yacimiento de San Marcial de Rubicón, en el municipio de Yaiza, está cerrado. La dirección científica del proyecto confirma que los trabajos que dan continuidad a la investigación y las excavaciones en el primer asentamiento europeo permanente en Canarias del siglo XV están organizados desde el lunes 22 de septiembre hasta el viernes, 24 de octubre.

Las actuaciones previstas a partir de septiembre se realizarán en el cementerio del asentamiento, donde el año pasado ya fueron hallados los restos de trece personas, con la probabilidad de encontrar nuevos enterramientos durante esta nueva campaña. Otro objetivo de la investigación será la zona del horno de cal, también un hallazgo de octubre pasado, considerado por el equipo de investigación como la principal novedad de la quinta campaña. Las primeras conclusiones de los trabajos arqueológicos apuntaron a que el horno fue abandonado con la última carga dentro.

El alcalde Óscar Noda señala que el compromiso firmado con el Gobierno y las dos universidades públicas canarias permite cinco semanas más de investigación en el yacimiento. «Es un proyecto científico y cultural ambicioso que pretende dar los pasos necesarios para recuperar el emplazamiento y divulgar su valor patrimonial a través de la figura de parque arqueológico, permitiendo su visita controlada».

Para seguir avanzando en la investigación dirigida por las arqueólogas María del Cristo González Marrero y Esther Chávez Álvarez, investigadoras y docentes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)y la Universidad de La Laguna (ULL), respectivamente, la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Ejecutivo canario, las dos universidades públicas y el Ayuntamiento de Yaiza acaban de firmar una adenda del convenio de cooperación vigente que supone mayor inyección económica y la garantía de recursos humanos y técnicos.

Todas las entidades han impulsado la investigación desde el año 2019, aunque el Consistorio venía realizando desde mucho antes acciones de limpieza y conservación en los pozos de este enclave histórico.

Ocho estudiantes de Arqueología de las dos universidades vendrán para unirse al equipo de investigación, que un año más trabajará de sol a sol en una investigación «que no deja de sorprendernos con sus hallazgos y conclusiones», anota el alcalde de Yaiza.