Fajardo recomienda la vacunación y no ve relación de AstraZeneca con su hospitalización El senador socialista por Lanzarote Francisco Manuel Fajardo ha participado telemáticamente en la reunión que ha celebrado esta mañana la Mesa de la Cámara Alta desde el hospital donde está ingresado debido a una vieja dolencia

Fajardo, de 61 años y secretario primero de la Mesa, recibió la primera dosis de la vacuna hace unos días, sin embargo él mismo aclara a CANARIAS7 que su hospitalización no guarda relación con AstraZeneca.

«Creo que no existe relación de causalidad alguna entre mi dolencia, que es antigua, con la vacunación. En todo caso, lo que hay es una casualidad. De hecho, no solo recomiendo la vacunación sino que en junio me pondré la segunda», aseveró Fajardo a este diario.

La confusión se debió a una manifestacions de la vicepresidenta primera del Senado, Cristina Narbona, en la habitual rueda de prensa posterior a la Mesa, que se ha celebrado sin mayor contratiempo porque el senador canario ha podido participar a distancia en la reunión.

«Los médicos que le atienden están estudiando si los trastornos que presenta obedecen a una reacción derivada de la inoculación de la vacuna o se trata de una patología ajena a esta circunstancia», dijo Narbona.

Fajardo, tras su intervención en la Mesa, ha dado «tranquilidad» y ha mostrado sus ganas de trabajar.