Seis conciertos, cine y una muestra; ejes del Festival de Música Visual de Lanzarote La 20ª edición del evento se celebrará entre el 8 y el 18 de octubre. Ya se venden las entradas para todos los espectáculos

José R. Sánchez López Arrecife Jueves, 2 de octubre 2025, 23:25

Del 8 al 18 de octubre se celebrará la 20ª edición del Festival de Música Visual de Lanzarote, entre El Almacén, Los Jameos del Agua y La Cueva de Los Verdes. Hay previstos seis conciertos y un pase cinematográfico, con entradas a la venta. Y una muestra artística.

Las localidades, a precios que oscilan entre 3 y 20 euros, se dijo en la presentación por el director del evento, Ildefonso Aguilar. Se venden en la web del Festival y en la web de Cultura Lanzarote.

En el programa figuran espectáculos musicales a cargo de Mette Henriette (9, Jameos); Bugger Wesseltoft (10, Jameos); Alizulh (11, Almacén); Shida Shahabi (16, Jameos); Lajalada (17, Cueva); y Keeley Forsyth (18, Jameos).

La muestra será en El Almacén. Consistirá en una instalación sonora, con acceso muy limitado, hecho por Pablo Sanz. Operará durante todos los días de duración de la 20ª edición.

El cine se podrá disfrutar el día 15 en El Almacén. Se proyectará la película 'Last and first men'.

Por diversas circunstancias, caso de aspectos medioambientales o tratarse de espacios que este año no se han considerado apropiados para los contenidos de los espectáculos; han quedado fuera de la programación Volcán del Cuervo, Castillo de San José y Convento de Santo Domingo.

Valoraciones

En palabras de Jesús Machín Tavío, consejero de Cultura del Cabildo de Lanzarote, «con esta vigésima edición, Lanzarote vuelve a situarse en la vanguardia internacional de la creación contemporánea. El Festival de Música Visual demuestra que nuestra isla es capaz de ofrecer experiencias únicas que combinan música, artes visuales y paisaje volcánico, consolidándose como un referente cultural de primer nivel».

Por su parte, Migdalia Machín, consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, señaló que «es la primera vez que se establece esta sinergia entre el Festival de Música Visual, uno de los más consolidados en el Archipiélago, y el Festival Contemporáneo, que cumple ya su quinta edición, dando lugar a una propuesta cultural de gran nivel. Desde el Gobierno de Canarias entendemos que la colaboración entre instituciones y festivales es la mejor vía para fortalecer el ecosistema cultural, acercarlos a nuevos públicos y seguir proyectando la creatividad de las islas hacia el exterior».

Asimismo, el director artístico del Festival de Música Visual de Lanzarote, Ildefonso Aguilar, añadió que «la programación de este año mantiene el espíritu que ha caracterizado al festival desde sus orígenes: ofrecer propuestas innovadoras que dialoguen con el paisaje y con la sensibilidad del público. Artistas de distintas procedencias traerán a Lanzarote proyectos que buscan expandir los límites de la música y de la experiencia estética».