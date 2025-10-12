La Seguridad Social alcanza un nuevo tope de afiliaciones

J.R.S.L. Arrecife Domingo, 12 de octubre 2025, 22:34 Comenta Compartir

Octubre se estrenó con 77.850 residentes en Lanzarote dados de alta en la Seguridad Social, con lo que se alcanza un nuevo récord, según cuentas del Centro de Datos del Cabildo. La marca supone un repunte de casi 2.000 inscripciones en relación con la estimación que se daba al empezar el trimestre de cierre de 2024.

Se da la circunstancia de que se cerró con valores nunca antes alcanzados en los siete municipios. Manda Arrecife en el cómputo general, con 32.910 inscripciones; siendo Haría el contrapeso, con 2.455. En ambos casos, influye el registro de residentes.

En cuanto al resto de territorios, Tías cuenta con 11.085 afiliaciones, San Bartolomé anota 9.600, constan 9.445 en Teguise y se dan 8.975 en Yaiza. Tinajo aporta a la estadística 3.380.

La hostelería es el sector económico que cuenta con mayor peso, con justamente 24.340 altas. También es notable el peso del comercio y sus derivaciones, con 13.095 afiliaciones. Y es menor la influencia de la agricultura y ganadería, considerando que bajo este epígrafe figuran en la valoración un total de 710 altas.