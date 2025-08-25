Seguridad de las playas de Puerto del Carmen; 1,67 millones de euros Tías saca a concurso la vigilancia de los cuatro principales espacios para los bañistas

El Ayuntamiento de Tías ha emprendido acciones para contar en un futuro cercano con nuevo servicio de vigilancia y seguridad en las cuatro principales playas de Puerto del Carmen. De inicio se ha marcado un desembolso de 1,67 millones de euros, con vistas a la firma de un contrato de dos años de vigor.

Para un servicio cotidiano de ocho horas de vigilancia por día, en temporada baja; y de nueve horas de actividad por jornada, en temporada alta, como mínimo habrá que contar con la presencia activa de 15 profesionales, según consta en las bases.

El personal contratado por la entidad que resulte adjudicataria del nuevo servicio, que está concebido para dar continuidad al que existe en la actualidad, deberá sumar un mínimo anual de 46.095 horas de trabajo. Y deberá tenerse en cuenta que todo el personal empleado en la realización de los servicios «deberá estar perfectamente uniformado».

Será por cuenta del adjudicatario la organización de las actividades de formación necesarias.

Por de pronto, el 18 de septiembre es la fecha marcada como tope para el registro de propuestas en tiempo y forma. En condiciones normales, la adjudicación y posterior firma del acuerdo podría tener lugar en el tramo final del año, de modo que el contrato se extendería entonces hasta fechas postreras de 2027. Y a partir de entonces cabría la posibilidad de extender la relación por dos años más, por un importe igual al contenido en el contrato.

