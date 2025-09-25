Habrá segundo recital de Valeria Castro en Arrecife Las entradas se pondrán a la venta en la mañana del viernes 26

CANARIAS7 Arrecife Miércoles, 24 de septiembre 2025, 23:36 Comenta Compartir

Valeria Castro ofrecerá un segundo concierto en Arrecife tras agotarse las entradas de la primera función. Organiza Cultura del Cabildo. La cita será en el Teatro El Salinero, el 1 de octubre.

Las entradas se venderán en la web www.culturalanzarote.com, desde las 9.00 horas del viernes 26. Cada localidad se vende a 30 euros.

El primer recital confirmado, fijado para el 2 de octubre, tendrá aforo completo. Todas las butacas disponibles se vendieron en pocos minutos el viernes pasado.

«La gran demanda para ver a Valeria Castro demuestra no solo el cariño de la isla hacia esta artista, sino también el hambre de cultura existente en Lanzarote. Por eso hemos hecho un esfuerzo para sumar una segunda función, contando con la generosidad de la propia cantante, que no ha dudado en corresponder al público lanzaroteño con este gesto», según Jesús Machín Tavio, consejero del ramo.

Cuenta el Teatro El Salinero con una capacidad para más de 500 espectadores.

Valía internacional

El regreso de Valeria Castro a Lanzarote forma parte de su gira internacional de presentación de 'El cuerpo después de todo', su segundo trabajo discográfico. La autora de canciones como 'Cuídate', 'La raíz' o 'Sentimentalmente' ofrecerá en la isla un repertorio íntimo y delicado, en el que tradición y sensibilidad contemporánea se encuentran en una de las voces más destacadas de la música canaria actual.

La autora palmera se ha consolidado como una de las voces más delicadas y prometedoras de la música actual. Ha recibido tres nominaciones consecutivas en los Grammy Latinos. En 2024 la obtuvo en la categoría de mejor canción de cantautor por La raíz —compuesta en homenaje a La Palma tras la erupción del Tajogaite—; En 2024, por el tema 'La Ceniza', junto al lanzaroteño Ale Acosta, en la categoría Mejor Interpretación de Música Electrónica; este año ha logrado la nominación a Mejor álbum cantautor, por su segundo trabajo, 'El cuerpo después de todo'.

Además, ha recibido también el galardón a mejor canción del año en los Premios Canarios de la Música y fue nominada a los Premios Goya 2024 junto al grupo Vetusta Morla.