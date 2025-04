San Ginés pide acelerar la subida de la plantilla policial en el aeropuerto

CANARIAS7 Arrecife Miércoles, 23 de abril 2025, 12:14 Comenta Compartir

Pedro San Ginés, senador de CC por Canarias, ha pedido esta semana que el Ministerio del Interior acelere el proceso aprobado para que en el aeropuerto de Lanzarote César Manrique haya incremento de la plantilla de la Policía Nacional.

En liza, 45 agentes. También ha demandado San Ginés mejor infraestructura.

La iniciativa parlamentaria, articulada a través de dos preguntas presentadas por escrito al ministro titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, incide en la necesidad de reforzar el dispositivo de control y seguridad en el aeropuerto insular lanzaroteño.

«En agosto de 2024 ya formulé una serie de preguntas al Gobierno de España en relación con el control de viajeros no comunitarios en el aeropuerto de Lanzarote», incide el senador de CC, «algunas de las cuales no fueron respondidas, aunque sí se respondió que entre las acciones propuestas por el Gobierno en su plan de acción remitido a la Comisión Europea estaba un aumento de personal de la Policía Nacional dedicado a las inspecciones fronterizas (ya llevado a cabo), decía la respuesta por último entre paréntesis, lo cual no alcanzamos a entender por qué el aumento no se ha producido a día de hoy».

Hay en la actualidad 49 agentes. Y se confía en llegar a 94, aspecto que no cuadraría en caso de que parte del nuevo personal acabara prestando sus servicios en la comisaría de Arrecife, alerta San Ginés.

«El pasado 14 de abril nos consta que un representante sindical de la Policía Nacional ha presentado ante la Comisión Europea, y ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife, un escrito para advertir de la supuesta pretensión de la dirección de la Comisaría de Arrecife, a la que se encuentra adscrita el referido servicio de control de fronteras, de desviar a gran parte de ese personal de fronteras de futura incorporación a otras tareas y departamentos de esa comisaría, sin duda también infradotada, según la denuncia, contraviniendo, entre otras, la ley de personal de la propia policía», según nota difundida por CC.

«Por este motivo«, señala Pedro San Ginés, «es necesario que el Ministerio del Interior despeje la lógica preocupación de los ciudadanos de Lanzarote ante la posibilidad de que no se alcance el objetivo previsto de un correcto, ágil y seguro control de fronteras en el aeropuerto».