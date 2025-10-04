San Bartolomé retoma el proyecto de arreglo del entorno de la Casa Ajei Las obras se ejecutarán haciendo uso de fondos propios, con repunte con respecto al presupuesto previo. Se invertirán más de 900.000 euros

José R. Sánchez López Arrecife Viernes, 3 de octubre 2025, 23:19 Comenta Compartir

Haciendo uso de fondos propios, el Consistorio de San Bartolomé ha puesto en marcha un nuevo plan para arreglar vías y espacios junto a la emblemática Casa Ajei. Se contempla una iniciativa muy semejante a la que quedó en el limbo meses atrás, por desavenencias con el Cabildo.

La inversión se eleva a algo más de 907.800 euros, suma que supone incrementar la partida de la licitación precedente fallida, que hubo que anular a pesar de que se llegaron a registrar tres propuestas en tiempo y forma.

Las obras, atendiendo a la estrategia marcada tiempo atrás por los técnicos y dada a conocer por CANARIAS7, se deberán realizar en el tramo de la calle Arrecife que discurre entre la calle Juan Ramón Jiménez, así como en la calle César Manrique y el tramo de la calle César Manrique entre las calles Cervantes y José María Gil. Se incluye también la intersección con las calles Brisas y Brumas. Se verá afectada la red de saneamiento, a expensas de medidas aún por cerrar por el Cabildo; y a la red de telefonía.

Hasta el 24 de octubre será posible la tramitación de propuestas en tiempo y forma, de modo que podrá ser factible la adjudicación de las faenas entre los últimos días de 2025 y las primeras fechas de 2026. A partir de la firma del oportuno contrato, la entidad que resulte seleccionada contará con un plazo máximo de ocho meses para dar cuenta de los trabajos programados.

Con esta actuación se pretende potenciar la singularidad del entorno, a través de la plataforma única; eliminando barreras físicas y arquitectónicas, creando espacios de tránsito seguro y compartido entre vehículos y viandantes. Se tiene en cuenta el atractivo turístico del espacio, así como la cercanía de la Casa Ajei a varios centros escolares.

Propuesta antigua

Cabe recordar que fue a comienzos del pasado verano cuando el gobierno local de San Bartolomé, presidido por Isidro Pérez, decidió dejar para mejor ocasión la propuesta centrada en dar una nueva imagen al entorno de la Casa Ajei. La medida se basó en que no había garantía presupuestaria suficiente, circunstancia que se achacó al Cabildo, con medidas vinculadas al Plan de Cooperación Municipal de 2023. La iniciativa cancelada contaba con un presupuesto máximo muy próximo a 762.900 euros.

Fue a comienzos de 2024 cuando se sacó a concurso la iniciativa anulada casi año y medio después. La cancelación se tuvo que ejecutar atendiendo a que el 30 de junio pasado era el día tope para la concreción de la parte principal de los trabajos, al margen de alguna posible prórroga.